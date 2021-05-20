Снижение цен на авиабилеты уже началось

Не за горами сезон отпусков. Тем временем россиян ожидает приятный сюрприз. Для того, чтобы улететь на юг искупаться в море и погреться на солнце, не понадобится много денег.

Авиабилеты заметно подешевеют. Снижение цен уже началось, рассказали в Общественном совете при Ростуризме.

Компании-перевозчики по стране несут убытки. Всего за 2-2,5 тыс. руб. можно добраться на самолете из Москвы в Сочи, сообщил глава правления "Всероссийского объединения туристов" Роман Бобылев. По его словам, на отечественные курорты направляется огромное количество рейсов. Это приводит к снижению цен.

Большой спрос влияет на стоимость. Предложений больше, значит, станет дешевле. В Адлер, Симферополь, Геленджик, Анапа, Минеральные Воды получится улететь недорого, так как высока конкуренция, отметил гендиректор Клуба защиты прав туриста Дмитрий Давыденко.

Самолеты, раньше выполнявшие зарубежные рейсы, поставят на внутренние направления. При этом на более редкие курорты цена, возможно, будет повышена, сообщил представитель Ростуризма.



Соотечественникам с детьми лучше отдыхать на побережье Черного моря. В частности, отличные места – Крым, Краснодарский край и Болгария, посоветовал в беседе с корреспондентом URA.RU президент "Уральской ассоциации туризма" Михаил Мальцев.

В прошлом месяце россиян предупреждали о подорожании авиабилетов. Говорилось, что цены на перелеты по стране и за границу вырастут из-за начала сезона отпусков.