РФ может войти в "зеленый список" европейцев

Накануне стало известно, что ЕС планирует разрешить въезд иностранным туристам, которые привились от COVID-19. В АТОР высказались о том, коснется ли данное правило россиян.

Как говорится в сообщении организации, судя по данным заболеваемости коронавирусом в РФ, наша страна попадет под параметры "зеленого списка". Этот пункт, когда на 100 тыс населения меньше 100 тыс случаев заражения, для Европы будет принципиальным.

Однако неизвестно, включат ли в список одобренных вакцин, после прививок которых можно будет приезжать в ЕС, "Спутник V". На данный момент наша вакцина не разрешена по всей Европе. Впрочем, до появления единого "зеленого пропуска", у стран будет право на самостоятельное решение этого вопроса, уточняет URA.RU.