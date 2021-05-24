В России из-за ограничения полетов над Белоруссией поднимутся цены на билеты - эксперт

В России из-за ограничения полетов над Белоруссией поднимутся цены на билеты - эксперт
Фото: pixabay.com
Также для следования воздушным путем соотечественникам потребуется больше времени

В России из-за ограничения полетов над Белоруссией поднимутся цены на билеты. Таким мнением поделился эксперт туротрасли Дмитрий Давыденко.

По словам зампреда Общественного совета Ростуризма, в случае принятия этих мер соотечественникам дороже обойдутся путешествия в самолетах мимо Белоруссии. Да и времени на это потребуется больше.

Жителей Республики ограничения не коснутся. А бюджет потеряет доход, получаемый за использование воздушного пространства, отметил аналитик.

Если же меры затронут вылеты из Республики, возникнут трудности посерьезнее. Но рестрикции введут не все страны ЕС, а только некоторые, и варианты для полетов будут, успокоил специалист, комментируя ситуацию телеканалу "360".

Ранее стало известно о новых санкциях, которыми Запад пригрозил Белоруссии. Евросоюз задумался о приостановке всех полетов в Республику и через нее для всей своей пассажирской авиаотрасли. Те же меры могут затронуть и наземные перевозки.

Сыр-бор разгорелся из-за за экстренной посадки в Минске самолета Ryanair с оппозиционером Вадимом Протасевичем на борту. Основателя телеграм-канала Nexta задержали в аэропорту. 

Недавно сообщалось, что россияне смогут улететь на юг дешево. Снижение цен на авиабилеты уже началось.


Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

Шаман
Пожаловаться Ответить
Запад сдает пешек и выигрывает отрасли. А тупые диктаторы опять скачут на граблях.
Гость240493
Пожаловаться Ответить
За это скажите спасибо своему лучшему другу.
1
новости партнеров

Лукашенко отправил истребитель на перехват самолета с оппозиционером - ему грозит смертная казнь в Белоруссии

Журналиста задержали правоохранители прямо на борту

Украинские власти обвинили Россию в организации посадки лайнера Ryanair

Москва является "выгодоприобретателем в сложившейся ситуации", уверены в администрации

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей