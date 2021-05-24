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В России из-за ограничения полетов над Белоруссией поднимутся цены на билеты. Таким мнением поделился эксперт туротрасли Дмитрий Давыденко.
По словам зампреда Общественного совета Ростуризма, в случае принятия этих мер соотечественникам дороже обойдутся путешествия в самолетах мимо Белоруссии. Да и времени на это потребуется больше.
Жителей Республики ограничения не коснутся. А бюджет потеряет доход, получаемый за использование воздушного пространства, отметил аналитик.
Если же меры затронут вылеты из Республики, возникнут трудности посерьезнее. Но рестрикции введут не все страны ЕС, а только некоторые, и варианты для полетов будут, успокоил специалист, комментируя ситуацию телеканалу "360".
Ранее стало известно о новых санкциях, которыми Запад пригрозил Белоруссии. Евросоюз задумался о приостановке всех полетов в Республику и через нее для всей своей пассажирской авиаотрасли. Те же меры могут затронуть и наземные перевозки.
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