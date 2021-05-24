Также для следования воздушным путем соотечественникам потребуется больше времени

В России из-за ограничения полетов над Белоруссией поднимутся цены на билеты. Таким мнением поделился эксперт туротрасли Дмитрий Давыденко.

По словам зампреда Общественного совета Ростуризма, в случае принятия этих мер соотечественникам дороже обойдутся путешествия в самолетах мимо Белоруссии. Да и времени на это потребуется больше.

Жителей Республики ограничения не коснутся. А бюджет потеряет доход, получаемый за использование воздушного пространства, отметил аналитик.

Если же меры затронут вылеты из Республики, возникнут трудности посерьезнее. Но рестрикции введут не все страны ЕС, а только некоторые, и варианты для полетов будут, успокоил специалист, комментируя ситуацию телеканалу "360".

Ранее стало известно о новых санкциях, которыми Запад пригрозил Белоруссии. Евросоюз задумался о приостановке всех полетов в Республику и через нее для всей своей пассажирской авиаотрасли. Те же меры могут затронуть и наземные перевозки.

Сыр-бор разгорелся из-за за экстренной посадки в Минске самолета Ryanair с оппозиционером Вадимом Протасевичем на борту. Основателя телеграм-канала Nexta задержали в аэропорту.

Недавно сообщалось, что россияне смогут улететь на юг дешево. Снижение цен на авиабилеты уже началось.