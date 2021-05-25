Родители уже могут получить обратно половину стоимости

Во вторник, 25 мая, вступает в действие кешбэк на отдых детей в лагерях. Он продлится до 15 сентября.

Благодаря этому родители смогут получить обратно ровно половину суммы, истраченной на путевку сына или дочери. Главное – чтобы они платили за нее только картой "Мир".

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ПУТЕВКАХ И КАК ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ ЗА НИХ

Акция распространяется на путевку, приобретенную с 25 мая по 31 августа, рассчитанную на пребывание ребенка в лагере на срок до 15.09.2021.

Возраст детей не имеет значения. Бонус можно получить за каждую путевку. Один ребенок может отправиться в лагерь и на несколько смен.

Воспользоваться программой можно даже в том случае, если семье выдан сертификат на льготу для детского отдыха. Возвращенная сумма высчитывается от той, что уплатили сами родители.

С 15 июня те, кто уже приобрели путевки в детские лагеря, могут подать заявки на кешбэк на сайте "Госуслуги". Для получения бонуса, им достаточно предоставить документы об оплате.

Также важное условие – выбрать место отдыха ребенка, туркомпанию и агрегатора из списка участников акции. Он помещен в разделе "Детские лагеря" на сайте "мирпутешествий.рф".

После этого в течение пяти суток на карту "Мир" одного из родителей сумма, равная 50% стоимости, но не больше 20 тыс. руб, напомнили в Ростуризме.

Ранее было названо условие возврата денег за поездки в детские лагеря. Потраченные средства возместят и родителям, которые купили такие путевки до введения специального кешбэка.

Также сообщалось, что за летний отдых детей вернут 50% стоимости. При этом сумма не превысит 20 тыс. рублей.