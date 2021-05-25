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Стало известно о том, что с первого июня Грузия открывает сухопутные границы с Россией. Ранее в страну нельзя было попасть подобным способом из-за ограничений, связанных с COVID-19.
Радостную новость для туристов сообщил глава оперштаба координационного совета по борьбе с коронавирусом Георгий Гибрадзе.
По словам Гибрадзе, пересечь границу разрешается при наличии паспорта вакцинации и отрицательного ПЦР-теста. Также попасть в Грузию можно, показав на пункте контроля один лишь отрицательный ПЦР-тест, которому не больше трех суток, передает РИА "Новости".
Также Георгий посоветовал взять с собой в поездку страховой полис.
Грузия закрыла сухопутные границы в марте прошлого года из-за пандемии, напоминает URA.RU.
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