Поданные документы станут проверять намного пристальнее

В правилах получения шенгенской визы для граждан нашей страны произошли изменения. Об этом предупредили в Ассоциации туроператоров России.

Совет Евросоюз внес дополнения в соответствующий документ. Согласно им, поданные документы будут проверять намного пристальнее, сообщили в АТОР.

Вместе с заявлением на получение шенгена россиянам потребуют подать и бумажное, и цифровое фото. Еще придется предъявлять и отпечатки пальцев детей в возрасте от шести лет, которые следуют с родителями в Шенгенскую зону. Туристам старше 75 лет этого делать не понадобится, отметили аналитики.

По их словам, в Визовой информсистеме (VIS) станут хранить данные о визах на короткий и долгий срок, о видах на жительство. Имеющие такие документы смогут передвигаться по Шенгенской зоне беспрепятственно. Кроме того, в VIS будут содержаться биографические данные каждого гражданина, взятые из его загранпаспорта или иного документа, указано на сайте Ассоциации..

Новые правила, выразили мнение эксперты АТОР, начнут действовать не раньше следующего года. Получить такое разрешение на въезд в большинство государств ЕС на данный момент невозможно из-за пандемии COVID-19, напоминает телеканал "360".

Ранее в Европе захотели безвиза с Россией. Желание предоставить россиянам возможность поездок в Грецию лишь по предъявлению паспорта озвучил бывший депутат Европарламента Нотис Мариас