Точных дат не названо

О полетах в Турцию и Египет высказался официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Точную дату, когда можно будет отправиться в Страну пирамид, пресс-секретарь президента не назвал. Он лишь сообщил, что поездки с проверками в Хургаду и Шарм-эль-Шейх уже были.

На вопрос об итогах этих инспекций Песков ответил, что надо ждать решения. Его примет оперативный штаб кабмина, добавил представитель Кремля, передает РИА "Новости".

До этого журналисты радиостанции "Говорит Москва" поинтересовались у пресс-секретаря президента, может ли возобновиться авиасообщение РФ с Турцией после 1 июня. Он также отметил, что не знает, пояснив: "Это в ведении штаба".

Рейсы в Турцию наша страна приостановила в середине апреля до 1 июня. Это было вызвано резким ухудшением ситуации с распространением коронавируса там. Отечественным туристическим компаниям запретили продавать путевки на курорты туда и устраивать чартерные рейсы, напоминает телеканал "360".

Накануне сообщалось, что Россия продлит запрет на авиарейсы в Турцию. Пока рассматриваются два варианта решения: один предполагает возобновить авиасообщение с этой страной после 21 июня, второй – разрешить его не ранее 1 июля.

До этого эксперты выразили мнение, что этим летом из России не выпустят никого. Они уверены: вылететь на отдых в другие страны, в том числе и Египет, наши соотечественники вряд ли смогут.