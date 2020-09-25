Пьеса будет интересна не только новыми художественными решениями

Во МХАТе имени М. Горького в воскресенье, 27 сентября, в полдень состоится премьера детского спектакля "Холодное сердце" по сказке немецкого писателя Вильгельма Гауфа.

Зрителям представят новое осмысление известной постановки "Сокровища Петера", которая ранее шла на Большой сцене МХАТ. Рукотворное волшебство декораций решено украсить видеоартом, а сценическое действие наполнить новой музыкой и энергией молодых актеров. Новую версию спектакля поставила молодой режиссер Олеся Невмержицкая.

Пьеса будет интересна детям не только новыми художественными решениями. Сам Вильгельм Гауф вне времени. Казалось бы, странные персонажи, далекие по характеру от тех героев, к которым привыкли современные дети. Но они живут в нашем мире и своими поступками и чувствами мало чем отличаются от обычных людей: добрый волшебник может быть очень суровым, а главный герой, которому зритель должен сопереживать, показывает себя завистливым и корыстным.

Из всех немецких сказочников Вильгельм Гауф считается самым детским писателем, настолько увлекательны его истории. Но "Холодное сердце" – не только диковинно закрученный сюжет. Это серьезный разговор о смысле жизни, о любви и милосердии. В спектакле используются новые технологии и элементы старой, давно забытой театральным искусством, сценографии.

"Нам кажется важным сберечь то, чего так мало сейчас осталось в театре. И поместить в новое пространство, где старое зазвучит по-новому, сохраняя при этом свою аутентичность", – рассказал художественный руководитель МХАТ имени М. Горького Эдуард Бояков.

Режиссер Олеся Невмержицкая отметила: "Ориентироваться на современных детей – это значит успевать их удивить.Поэтому мы работали в первую очередь не только с темпоритмом и сценографией, но и с главными героями. Герои сказок всегда сложнее и неоднозначнее, чем кажутся. И дети к этому очень готовы. Они понимают, что у злодеев могут быть не только плохие, но и хорошие качества. У них могут причины, чтобы совершать плохие поступки.

Изо дня в день вы коптите небо над угольной ямой и развозите на тележке свой маркий товар, а в воскресенье никто не заметит вашу чистую рубашку и нарядные чулки. Ведь вы бедняк и сын бедняка. Иное дело – богатый владелец трактира или стекольного завода. С этими грустными мыслями юный угольщик Петер Мунк отправляется в самую чащу Шварцвальдского леса, чтобы столкнуться там с великаном Михеле-Голландцем и отдать ему свое сердце в обмен на звонкую монету. Но камень в груди не приносит счастья.

Любому ребенку понятна метафора о живом и мраморном сердце: живое сердце – источник огромного количества трудностей и переживаний, но именно оно заставляет нас чувствовать и переживать. И эти переживания, и эти чувства необходимы человеку, чтобы быть счастливым.

В ролях: Кирилл Зайцев, Эльвира Цымбал, заслуженная артистка России Татьяна Шалковская, Николай Коротаев, заслуженный арстист России Сергей Габриэлян, Владимир Халтурин, Артемий Оя, Сергей Галкин.

Режиссер – Олеся Невмержицкая.

Автор инсценировки и песен – Владимир Щербинин.

Композитор – Андрей Комиссаров.

Художник по реконструкции – Михаил Кукушкин.