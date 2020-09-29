Программа из лучших песен победителей знаменитого итальянского фестиваля создана специально для концерта в Москве

В Светлановском зале Московского Международного дома музыки 2 октября прозвучат "Золотые хиты Сан-Ремо". Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония" представит программу с вокалистами Энрико Колонной и Фабио Массано (Италия), Лилией Вельтман, Маргаритой Позоян, Марианной Савон, Андреем Биллем и Эдвардом Хачаряном.

Новую жизнь мегахитам звезд знаменитого фестиваля в Сан-Ремо – Адриано Челентано, Аль Бано и Ромины Пауэр, Рикки и Повери, Андреа Бочелли и Эроса Рамаццоти – вдохнут итальянские певцы, финалисты телешоу "Голос" и Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония".

Этот проект оркестра по праву можно назвать "Любимые итальянские песни". Программа лучших хитов победителей фестиваля в Сан-Ремо создана специально для концерта в Москве.

Большинство этих хитов появились в 1980-е годы, когда советские зрители с нетерпением ожидали единственную телепередачу с зарубежной поп-музыкой "Мелодии и ритмы зарубежной эстрады". Некоторые меломаны даже записывали эти песни с телевизора на магнитофон для своей коллекции.

Итальянская поп-музыка и со временем не теряет свою популярность. Год назад, когда оркестр представил программу "Золотые хиты Сан-Ремо" в Кремлевском дворце, тысячи зрителей разного возраста танцевали и пели вместе с артистами.

Еще раз насладиться мелодиями солнечной Италии можно на концерте оркестра "Русская филармония".

Начало – в 22:00. Категория 6+.

Московский Международный дом музыки находится по адресу: Космодамианская набережная, д. 52, стр. 8.

Подробности тут.



Билеты в кассах оркестра +7 (495) 151-99-99 и на сайте https://orchestra.ru/booking/1824.