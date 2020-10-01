МХАТ имени Горького презентует книгу о Ефремове и представит большую программу

МХАТ имени Горького презентует книгу о Ефремове и представит большую программу
Фото: пресс-служба
Театр подготовил не только выход романа-диалога об актере, но и культурно-просветительские мероприятия

В новом магазине "МХАТ.Книги" 1 октября в 17:00 состоится презентация книги "Олег Ефремов: Человек-театр" из серии "Жизнь замечательных людей". Презентация приурочена ко дню рождения Олега Николаевича Ефремова.

Документальный роман-диалог написала Елена Черникова – известный писатель, журналист, преподаватель. В своей работе автор основывалась не только на свидетельствах людей, хорошо знавших Олега Ефремова и работавших с ним, но и на архивах самого актера и режиссера, хранящихся в Музее МХАТ.

Книга, вышедшая в издательстве "Молодая гвардия", адресована не только поклонникам Ефремова, но и молодому поколению, которому это имя мало знакомо. Поэтому 1 октября театр собирает как товарищей и соратников Олега Николаевича, так и студентов театральных вузов, театральную молодежь, прессу, друзей театра. Этой презентацией МХАТ хочет отдать дань уважения и памяти своему основателю и собрать людей очень разных взглядов, которых может объединить его имя.

Также 1 октября культурно-просветительский кластер МХАТ имени Горького представит большую программу:

11:00 – 12:30, 7-я сцена. МХАТ. Завтрак. Завтрак с заслуженной артисткой России, актрисой театра и кино Ириной Фадиной. Ирина Фадина сыграла во многочисленных спектаклях МХАТ. Имеет награды. Она лауреат Гран-при конкурса актерской песни имени Г.В. Скопы-Родионовой, лауреат I премии Всероссийского театрального фестиваля "Золотая провинция", награждена медалью "Св. Благоверный князь Александр Невский", медалью "Великая Победа. 65 лет", имеет памятную медаль "65 лет Победы советского народа над гитлеровской Германией в ВОВ 1941 – 1945 г.г.", диплом V Всероссийского театрального фестиваля "Золотая провинция", диплом имени народной артистки РСФСР Людмилы Лозицкой (за сохранение русской классики на сцене), диплом лауреата XIV Международного фестиваля-конкурса "Москва - город мира", диплом I Межрегионального фестиваля "На родине Владимира Зельдина".

13:00 – 14:00, МХАТ. Закулисье. Мастерство гримера. Экскурсия с мастер-классом, 6+. Волшебник Оле Лукойе проведет детей по особенным, закрытым для обычных зрителей местам театра, познакомит вашего ребенка с настоящим мастером по гриму. Дети с большим удовольствием узнают секреты этой профессии, увидят волшебное превращение и познакомятся с одной из самых ярких театральных профессий. Магия гримера не имеет границ, например, хрупкую девушку он может превратить в сурового, прожженного пирата...

13:30 – 15:00, 12-я сцена. МХАТ. Студенты. Мастерская Клементьева ГИТИС. Студенты театрального института сделают открытую репетицию-показ.

15:00 – 16:00, 4-я – 6-я сцены. МХАТ. Просвет. Неизвестный Дунаевский. Экскурсия-концерт. Символ золотого века советской эстрады, гений легкой музыки сталинского времени, Исаак Дунаевский был… и композитором МХАТ. Сам Михаил Булгаков сочинил для него польку, а Николай Озеров научил играть в теннис. О том, что сочинял Дунаевский для МХАТ, что играл в доме Булгаковых и как получилась у него главная песня СССР, расскажет ведущий редактор "Открытых сцен" Юлиана Бачманова. Фортепиано – Максимилиан Зонов.

16:00 – 17:00, 12-я сцена. МХАТ. Мастерская. Открытая танцевальная репетиция Анны Дельцовой. Мастер-класс "Импровизация на базе техник уличного танца".

16:00 – 17:30, Главный вход. МХАТ. Гений места. Экскурсия по театру. 14+.

История. Архитектура. Люди. Продолжительность 1час 30 минут. История легендарного театра, его люди, судьбы, архитектурное пространство, интерьеры.

Образ МХАТ, его традиции. Значение места в культурном контексте жизни столицы.

17:00 – 18.30, 8-я сцена. "МХАТ. Книги", Олег Ефремов: Человек-театр. Презентация книги из серии "Жизнь замечательных людей" Елены Черниковой. Книга адресована не только поклонникам Ефремова, но и молодому поколению, которому это имя зачастую мало знакомо. Поэтому театр собирает в этот день как товарищей и соратников Олега Николаевича, так и студентов театральных вузов, театральную молодежь, прессу, друзей театра. 2020 год – год выхода книги – также связан с 20-летием ухода Олега Ефремова, великого артиста, режиссера и подвижника. Этой презентацией МХАТ хочет не только отдать дань уважения и памяти Олегу Николаевичу, но и собрать людей очень разных взглядов, которых может объединить его имя.

19:30 – 21:00, 12 сцена. "МХАТ. Просвет. Блок-пост", презентация курса по авторскому копирайтингу, редактуре и развитию личных соцсетей на "Открытых сценах МХАТ". Десять занятий по полтора часа. Плюс свободная консультация с преподавателем. В теоретической части изучаются художественные приемы, необходимые для создания яркого и интересного поста. Создание собственных текстов на заданные или свободные темы. И, наконец, коллективное обсуждение, редактура и аналитика экспертов. В основе курса – написание текстов. Однако по одному занятию будет посвящено "Инстаграм" и ТикТок. По итогу курса посетители научатся сторителлингу и описанию с неожиданных ракурсов, созданию и коррекции авторского стиля, использованию приемов журналистики в личных целях и выстраиванию образа в Сети

Занятия ведут Георгий Зотов, журналист и самый популярный человек в "Фейсбук"; Валерий Дзялошинский, фотодиректор проекта "Русский репортер"; Дмитрий Михайлин, журналист, издатель, медиаменеджер; Алексей Алешковский, сценарист и блогер. Занятия будут идти по средам и пятницам.

Полное расписание на октябрь будет опубликовано в ближайшие дни на сайте МХАТ имени М. Горького.

Культурно-просветительский кластер МХАТ создан для горожан, которые ищут новые смыслы и новые образы, которые верят в способность театра объединять творческие практики. Театр – это сцена. Теперь эта сцена открыта для всех. С 1 октября, с 17:00 во МХАТ имени М. Горького посетителей ждут разнообразные культурные и образовательные события: не только спектакли на Большой и Малой сценах, но и лекции отечественных и зарубежных интеллектуалов, поэтические перфомансы, циклы вечеров советской песни, детские студии, мастер-классы, театральные читки, светские и религиозные диспуты.

"Отрытые сцены МХАТ" – это возвращение театра к своим истокам. Мультидисциплинарность, смешение творческих акцентов и языков – вот принцип театральной культуры, на который опирались еще сто лет назад отцы-основатели К. Станиславский и Вл. Немирович-Данченко.

МХАТ. Завтрак – встреча за чашкой чая с людьми МХАТ - актерами, режиссерами, драматургами, художниками, а также приглашенными артистами. Живая, дружеская беседа позволит узнать из первых уст о замысле пьесы, особенностях исполнения роли или декорации, о важных деталях репетиционного процесса и просто познакомиться с художником.  

МХАТ. Закулисье – экскурсии с "заходом" в творческий процесс. Это может быть репетиция, поход "в гости" к гримеру, бутафору, мебельщику, сапожнику или костюмеру. Такие "случайные встречи" позволяют вдохнуть аромат кулис, увидеть театр изнутри как фабрику, мастерскую.

МХАТ. Просвет – культурологический лекторий. Изюминка проекта – лекции, временные выставки и встречи, сопровождающие премьеры и текущие спектакли. Разброс тем – самый широкий. От декораций В. Дмитриева (к реконструкции "Синей птицы") до творчества Исаака Дунаевского и Любови Орловой (к спектаклю "Красный Моцарт") или цыганской любви (к "Сценам из супружеской жизни").   

МХАТ. Мастерская – мастер-классы: вокальные, танцевальные, декламационные, арт-практики, имеющие отношение к театру и традиции.

МХАТ. Гений места – подробные экскурсии по зданию театра, посвященные архитектуре, истории, людям. Включает в себя постоянную историческую экспозицию в фойе 3 этажа.

МХАТ. Книги – книжный магазин МХАТ имени М. Горького. Более 3,5 тыс. книг актуальных авторов от лучших издательств. Изюминка проекта – "авторские полки" – наборы книг, оказавших сильнейшее влияние на известных современных писателей. Захар Прилепин, Рената Литвинова, Сергей Шаргунов, Сергей Пускепалис и др.

МХАТ. Пластика – занятия йогой и другими телесными практиками с опытными инструкторами.

МХАТ. Место – дизайнерская лавка театра. Сувениры с фирменной мхатовской "чайкой", произведения российских дизайнеров, переплавляющих русскую традицию в актуальные, современные, красивые и полезные вещи.

МХАТ. Дети – проекты для детей и подростков: экскурсии, игры, чтения, мастер-классы, лекции, занятия с педагогами.

МХАТ. Третья сцена – площадка для экспериментальных постановок и студенческих спектаклей, поэтических и музыкальных спектаклей, фестиваля "Цех драматургов", творческих встреч и т.д.

Евгения КОХАН

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