Обзор районов Красноярска: где лучше приобрести квартиру

Красноярск ― восточно-сибирский город-миллионник, ведущий культурный, образовательный, экономический и промышленный центр Дального Востока.

Территориально Красноярск делится на два берега: левый и правый. На левом береге реки Енисей располагаются четыре района, на правом ― три. Для каждого характерны свои преимущества, недостатки, ценовая политика. Данные агентств недвижимости показывают: однокомнатная квартира в черте города обойдется в 2 млн. рублей.

Где купить квартиру в Красноярске: обзор районов Октябрьский

Это новый левобережный район. Его основные достоинства ― большое количество новостроек, экологичность, чистота жилых комплексов. Стоимость жилья в Октябрьском районе составляет 62 тыс. рублей за 1 м2. Приобрести однокомнатную квартиру можно за 2 млн. руб., двухкомнатную ― 3, 2 млн. руб., трехкомнатную ― от 4,35 млн. руб.

Советский

В левобережном Советском районе функционируют промышленные предприятия и заводы, что негативно сказывается на экологической ситуации. Зато здесь развита транспортная система, поэтому поездки на работу в другие районы не станут проблемой. Главное преимущество ― широкий выбор недвижимости. Средняя цена на квартиры ― 63 тыс. руб. за м2.

Железнодорожный

Район граничит с Октябрьским, имеет более развитую инфраструктуру и застроен разнообразными типами жилых зданий. Здесь расположены промышленные и строительные организации, школы, дошкольные учреждения, высшие учебные заведения, больницы. Район пользуется популярностью среди молодежи и семейных пар с детьми. Купить квартиру в Железнодорожном можно и в новостройке, и в сталинках и хрущевках по доступной цене ― 62 тыс. рублей за квадратный метр.

Центральный

Район с развитой инфраструктурой на границе между Железнодорожным и Советским. Это деловая часть города, где расположены краевая администрация, гостиницы, банки, страховые компании, крупные торговые центры. Также здесь действуют спортивные сооружения, колледжи, училища, гимназии, библиотеки и образовательные секции, что особенно актуально для учащихся.

Квартиры в центре стоят значительно дороже, нежели в других районах ― от 71 тыс. рублей за квадратный метр. Это объясняется удобством расположения, бесперебойной транспортной системой, шаговой доступностью торговых точек, здравоохранительных органов.

Свердловский

Свердловский район занимает старую часть города на правом берегу Енисея. Квартиры не пользуются большим спросом, так как находятся в удалении от центра. Здесь устаревший жилой фонд, но появляются новые дома. Однако стоимость недвижимости приятно радует: приобрестиквартиру реально за 1, 95 млн. рублей.

Кировский

По качеству жизни Кировский район заметно уступает другим. Заводы и предприятия, действующие на территории района, находятся в критическом состоянии, поэтому жители вынуждены ездить на работу в другие части города. Преимущественная часть жилого фонда ― старые постройки, требующие ремонта и продающиеся дешево. Цены на квартиры в Кировском варьируются от 1,8 до 5 млн. рублей, при этом стоимость квадратного метра ― около 56 тыс. рублей.

Ленинский

Как и многие другие правобережные районы, Ленинский имеет массу недостатков: проблемы с экологической обстановкой, неразвитый мелкий бизнес, недостаток рабочих мест. Но Ленинский ― лучший район для тех, кто ищет дешевое жилье в черте города. Квартира в этом районе обойдется в 2 млн. при цене 51 тыс. рублей за квадратный метр.

Первичка или вторичка

Анализ рынка недвижимости показал, что 55,5% покупателей приобретают вторичное жилье, а 44,5% отдают предпочтение квартирам в новостройках и домах, находящихся в процессе строения. Расчет показателей приобретения квартир за последние полгода также указывает на тенденцию к покупкам однокомнатных квартир (60%), в половину меньше людей выбирают двухкомнатные квартиры (35%), а многокомнатное жилье и вовсе не так востребовано (5%).

Задаваясь вопросом, где лучше жить в Красноярске, ориентируйтесь на собственные предпочтения и бюджет. Нередко качество вторичной недвижимости превосходит показатели благосостояния первичного жилья.