Победителей наградили на "Артек-Арене"

Компания "АРС" и Академия популярной музыки Игоря Крутого с 2008 года проводит Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки "Детская Новая волна" – крупный общественно значимый проект.

Главная задача этого конкурса – содействовать творческому росту юных исполнителей, помогать в развитии и становлении личностного роста. Важно привлекать внимание государственных, общественных и коммерческих организаций разных стран к одаренным детям и подросткам.

"Детская Новая волна" открывает миру новые имена талантливых детей, поддерживает их, дает возможность юным музыкантам заявить о своих способностях на профессиональной сцене наравне с мэтрами шоу-бизнеса. Участие в конкурсе – бесценный опыт, который необходим начинающим артистам в динамичном творческом развитии. Многие из финалистов конкурса становятся студентами Академии популярной музыки Игоря Крутого – современного центра эстетического и музыкального развития детей, который открыл свои двери для учеников в 2015 году.

В числе победителей "Детской Новой волны" – Анастасия и Виктория Петрик (Украина), Кристина Светличная (Белоруссия), дуэт "А-Лау" (Казахстан), группа "Размик и друзья" (Армения), Андраник Алексанян (Украина), Елизавета Пурис (Россия), София Тарасова (Украина), Арина Петрова (Россия), Ева Лёпа (Украина), Алиса Голомысова (Россия), Милана Пак (Узбекистан) и другие маленькие артисты. Финалисты "Детской Новой волны" Владимир Арзуманян, Настя Петрик, Полина Богусевич, Денберел Ооржак участвуют в Международном детском конкурсе "Евровидение". На "Евровидении – 2017" выступал финалист "Детской Новой волны – 2012" Кристиан Костов (Болгария).

Юных музыкантов ежегодно приезжают поддержать самые яркие звезды шоу-бизнеса, - Филипп Киркоров, София Ротару, Лев Лещенко, Дмитрий Билан, Верка Сердючка, Лайма Вайкуле, Борис Моисеев, Алсу, Тимати, Вера Брежнева, Владимир Пресняков, группы "Дискотека Авария", "Город 312", "Пицца", "Ранетки", "Банд`эрос", участники "Детской Новой волны" разных лет и многие-многие другие.

Проведение финала "Детской Новой волны – 2020" было запланировано на начало июня. Однако из-за пандемии коронавируса, закрытия границ и ограничения авиасообщения между странами его пришлось перенести на октябрь.

Финалистами стали 12 участников из семи стран:

1. Мурад Хушлаев (Азербайджан)

2. Элен Бадалян (Армения)

3. Ани Петросян (Армения)

4. София Рустамова (Белоруссия)

5. Давид Хиникадзе (Грузия)

6. Вера Лукаш (Испания)

7. Алиса Дё (Казахстан)

8. Группа "Фанки Пенки" (Россия)

9. Анастасия Иванова (Россия)

10. София Феськова (Россия)

11. Виктория Желудкова (Россия)

12. Ксения Канн (Россия)

В числе конкурсантов – студенты Академии популярной музыки Игоря Крутого Мурад Хушлаев и Алиса Дё, а также участница проекта "Ты супер!" на НТВ Виктория Желудкова.

"Детская Новая волна– 2020" проходила с 7 по 8 октября в "Артеке". Конкурс проводился при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации. Он прошел в 13-й раз, в "Артеке" - в 11-й.

Ранее "Детская Новая волна" проводилась на спортивном стадионе "Артека", где специально для конкурса возводилась сцена. С 2018 года "Артек" принимает музыкальный детский праздник на новой замечательной площадке – "Артек-Арена".

В этом году юных исполнителей поддержали звезды. На сцене "Артека" выступили Зара, Вячеслав Макаров, Дима Билан, Денис Клявер, Сосо Павлиашвили, группа "Градусы", а также члены жюри: Лариса Долина, Филипп Киркоров, Юлианна Караулова, Олег Газманов, Алсу,Dava, Председатель жюри – народный артист России, продюсер и композитор Игорь Крутой.

В день открытия "Детской Новой волны – 2020" со сцены "Артек – Арены" гостей и участников конкурса приветствовал глава республики Крым Сергей Аксенов, который зачитал приветственную телеграмму конкурсу от президента РФ Владимира Путина.

Члены жюри выставляли оценки в финале каждой конкурсной части программы. Наивысший балл – 10. По итогам работы жюри обладателем первого места (приз – цифровое пианино) стала Анастасия Иванова (Россия). Второе место (приз –домашняя звукозаписывающая студия) заняла София Феськова (Россия), третье (приз - ноутбук) – Элен Бадалян (Армения).

Приз зрительских симпатий получила Анастасия Иванова (Россия). Специальный приз от Академии популярной музыки Игоря Крутого (запись авторской песни) был вручен Ксении Канн (Россия).

Каждый финалист "Детской Новой волны – 2020" стал обладателем специального приза от МДЦ "Артек" – путевки в "Артек" на 2021 год.

Все участники конкурса получили в подарок памятные дипломы и микрофоны от компании "АРС".

"Я невероятно счастлива, что приняла участие в "Детской Новой волне – 2020"! Это была моя мечта, и она воплотилась! Я запомнила каждое мгновение, проведенное в "Артеке" на "Детской Новой волне"! Спасибо большое уважаемым членам жюри за высокую оценку моего выступления. Я очень волновалась и старалась спеть достойно", – поделилась эмоциями Анастасия Иванова (Россия), занявшая первое место.

"Участие в "Детской Новой волне" – это здорово, незабываемо, и главное – это огромный опыт. Мною руководило желание понравиться и зрителям, и жюри. Я тщательно выбирала репертуар для конкурсной программы. С большим интересном смотрю "Детскую Новую волну" уже несколько лет", – призналась София Феськова (Россия).

В четверг, 8 октября, состоялась памятная акция в рамках конкурса. Звездные гости конкурса высадили магнолии и оливки в "Артеке". Новые саженцы появились влагере "Морской", на Магнолиевой аллее. В честь 95-летия "Артека", в знак 11-летней дружбы с "Детской Новой волной" и укрепления общих ценностей, среди которых поддержка и развитие талантливой молодежи, самые яркие звезды страны высадили саженцы магнолии. Этой экологической акцией российские эстрадные исполнители внесли вклад в сохранение окружающей среды Страны детства.Участниками акции стали Зара, группа "Градусы", Юлианна Караулова, Алсу, Липа, Вячеслав Макаров, Игорь Крутой и директор "Артека" Константин Федоренко. Новые магнолии сделают старейший лагерь детского центра "Морской" еще уютнее и красивее, станут живым символом, напоминающим о важности детского творчества и самовыражения.

"Детскую Новую волну – 2020" поддержал легендарный производитель профессиональной электроакустики "Октава" (входит в госкорпорацию "Ростех"). Самому талантливому исполнителю – Ксении Канн, – по версии разработчика известных во всем мире микрофонов, директор по маркетингу завода "Октава" Любовь Стальнова вручила специальный приз – профессиональный студийный вокальный микрофон МК-519 и флагман завода – легендарный микрофон МК-012. МК-012 – универсальный конденсаторный узкомембранный микрофон со сменными капсюлями. Включает в себя предусилитель, аттенюар и 3 капсюля с различными характеристиками направленности.

Области применения: профессиональные и домашние студии, звукозапись солирующих ударных, духовых, струнных инструментов, а также запись вокала и любых театрально-зрелищных мероприятий. МК-519, конденсаторный микрофон с широкой диафрагмой и кардиоидной характеристикой направленности. Имеет встроенный повышающий преобразователь поляризующего напряжения для увеличения чувствительности микрофона. Рекомендуемые области применения – для профессиональных студий звукозаписи, запись ударных инструментов, акустических электрогитар, духовых инструментов, а также запись вокала.

"Мы понимаем, как важно чисто и деликатно передавать голос вокалиста со сцены. Поэтому самому талантливому, на наш взгляд, исполнителю Ксении Канн вручаем специальный приз – два вокальных микрофона", – рассказала директор по маркетингу завода "Октава" Любовь Стальнова.

АО "Октава" – основанный в 1927 году тульский завод, разрабатывает и серийно выпускает студийные микрофоны, микрофоны селекторной связи, телефонно-микрофонные гарнитуры. Именно в микрофон "Октавы" в 1961 году Юрий Гагарин сказал свое знаменитое "Поехали!". В 2017 году завод перешел в прямое управление госкорпорации "Ростех". Благодаря высокому качеству и привлекательной цене студийные микрофоны "Октава" популярны среди музыкантов и звукозаписывающих студий во всем мире. Среди наиболее известных имен – U2, Sting, Iron Maiden, Radiohead, Мэрлин Мэнсон, Little Big, Хор Турецкого, звукорежиссеры лейбла Black Star. В "Октаву" озвучены голливудские фильмы, диалоги в кинокартинах компании Unlimited Films, сцены в российских фильмах "Последнее испытание" и "BEEF: Русский хип-хоп", телесериале "Нюхач".

"Детская Новая волна" из года в год проходит в атмосфере, благоприятной для раскрытия и поддержки творческого потенциала юных артистов. Благодаря проведению этого конкурса вопросыпрогрессивного развития детского музыкального творчества, культурного воспитания детей решаются с максимальной эффективностью.