На сцене МХАТ пройдет творческий вечер Захара Прилепина

По окончанию вечера гости смогут задать писателю вопросы

21 октября в 19:00 на Третьей сцене МХАТ им. М. Горького состоится творческий вечер писателя, филолога, публициста, заместителя художественного руководителя МХАТ Захара Прилепина.

В январе 2020 года в серии ЖЗЛ вышла книга Захара Прилепина "Есенин", в которой автор не просто рассказывает биографию великого поэта, а исследует и день за днем проживает жизнь Есенина: характер деда, родословная прадеда, крестьянский быт, психозы, депрессии, загулы, запои, жены, дети, любовницы и полный психологический анализ тонкой душевной организации поэта, которого несмотря ни на что не просто любит, а обожает Россия.

Через что прошел, что пережил, о чем думал, что преодолевал и к чему пришел в финале крестьянский сын из бедной Рязанщины, познав и революцию с гражданской войной в России, и сытую и веселую жизнь в Европе и Америке? С какой пустотой столкнулся внутри себя?

Обо всем этом – на встрече "Загадка Гения. Захар Прилепин о Есенине" на Третьей сцене МХАТ. Два актера театра, Максим Бойцов и Павел Устинов, прочтут главу из книги ЖЗЛ, а затем Прилепин расскажет о том, что он открыл, когда писал своего "Есенина". По окончанию вечера гости могут задать вопросы.

Очень скоро в МХАТ начнутся репетиции спектакля "Женщины Есенина" по книге Захара. Инсценировку по книге пишет Елена Исаева, один из самых значительных российских драматургов последних тридцати лет (фрагменты текста были показаны на Красной площади и в усадьбе бабушки Пушкина на фестивале "Традиция").

Режиссер постановки, художественный руководитель МХАТ им. М. Горького Эдуард Бояков планирует спектакль "большим и для большой сцены", крупной драматической формой: "Есенин – человек-эпоха, душа России, отражение ее истории в переломный момент истории. С этим спектаклем на сцену МХАТ приходит большая современная проза, как когда-то приходила проза Булгакова, Леонова, Катаева".

"Загадка Гения. Захар Прилепин о Есенине"

Режиссер: Евгений Скуковский

Продолжительность: 1 час 30 мин

Начало в 19:00

Вход на Третью сцену: служебный вход, со стороны Малого Гнездниковского переулка.