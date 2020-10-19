Ирина Алферова сыграет Софью Николаевну Толстую

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Молодой
режиссер Александр Созонов принес в театр пьесу "Толстого нет" Ольги Погодиной-Кузминой
с расчетом на конкретную актрису: Ирину Алферову. И, конечно, именно она стала
тем центром, вокруг которого разворачивается действие, отношения между героями,
сюжет.
Ясная Поляна, 1910 год. 82-летнему Льву Николаевичу Толстому жить остается считанные недели. В усадьбе собирается вся семья – во главе с Софьей Андреевной, женой писателя. Софья Андреевна – 66-летняя графиня, прожившая в браке с великим писателем почти полвека, долго терпела рядом с собой гения. Не просто терпела - была прекрасной супругой, родившей 13 детей! Она всегда добросовестно выполняла материнские обязанности, не перекладывая их на нянек и мамок, но при этом ухитрялась вести дела по подготовке и переписке рукописей Толстого. Казалось бы – идиллия… Но однажды все кардинальным образом изменилось.
Семейная драма, разыгрывающаяся в графском имении, стала основой сюжета пьесы. Ольга Погодина-Кузмина создавалась на базе подлинных документы – мемуаров, писем, дневников. Детали, коллизии, нюансы отношений между мужем и женой, матерью и детьми, братьями и сестрой строятся на весьма интимных подробностях. Но… как метко охарактеризовал романы Достоевского писатель Владимир Соловьев, что может быть интереснее, чем "сплетня, развернутая в метафору"? Вот и здесь, вторгаясь на территорию приватной жизни великого писателя и его родни, мы получаем шанс оценить, "из какого сора" рождаются порой великие литературные творения.
Художник Лилия Хисматуллина не просто использовала особенности интерьеров зала "Эрмитаж", но и сделала помещение театра одним из полноправных участников драмы. Позолоченные стены, украшенные лепниной и зеркалами, то светятся волшебным светом, то покрываются плесенью, то охватываются пламенем пожара.
Нестандартное решение пространства позволяет зрителям ощутить себя в центре событий: в жизни несчастливой семьи, которая, как написал сам Толстой, "несчастлива по-своему".
В спектакле заняты:
Софья Андреевна – Ирина Алферова
Александра Львовна – Валерия Ланская/Татьяна Циренина
Илья Львович – Иван Мамонов
Лев Львович – Александр Овчинников
Доктор – Борис Вайнзихер
Валентин Булгаков – Александр Сеппиус/ Кирилл Снегирев
Катюша – Ольга Грудяева
Московский театр "Школа современной пьесы"
Ольга Погодина-Кузмина
"Толстого нет"
29 октября 2020 года
Зал "Эрмитаж"
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