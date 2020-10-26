Открытый турнир по самбо среди воспитанников детдомов и кадетов впервые прошел в онлайн-режиме

Открытый турнир по самбо среди воспитанников детдомов и кадетов впервые прошел в онлайн-режиме
Фото: Пресс-служба
В мероприятии приняли участие более 200 юных спортсменов из 11 регионов России

Турнир ведет свою историю со спартакиады по самбо среди воспитанников детских домов и кадетских корпусов, основателем и идейным вдохновителем которой является Евгений Глориозов - легендарный советский самбист, пятикратный чемпион СССР,  успешный тренер, воспитавший 16 мастеров спорта по самбо. Он лично участвовал в турнире, так как онлайн-формат был впервые реализован в рамках соревнований по самбо и стал новым опытом как для юных спортсменов, так и для тренеров.

Общее количество участников турнира составило 208 юных самбистов. Это были юноши и девушки в возрасте 13 – 16 лет, из которых сформировали 15 команд, представлявших 11 регионов: Москву и Московскую область, Казань, Воронежскую область, Петрозаводск, Владимир, Краснодарский край, Керчь, Свердловскую, Нижегородскую и Томскую области. Такое количество участников соревнований самое большое за последние пять лет проведения турнира.

Судейскую комиссию возглавил Юрий Паровинчак – президент Ассоциации детских клубов при Федерации самбо Москвы, основатель и руководитель клуба единоборств "Новая школа". Главным секретарем турнира выступил вице-президент Федерации самбо Москвы, судья всероссийской категории Виктор Игнатенко.

Онлайн-соревнования проходили на платформе zoom и продолжались пять часов. Каждая команда представила парные выступления по демо-самбо – по три пары в каждой команде, – а также продемонстрировали свою физическую форму по ОФП.

По итогам соревнований были определены победители:

1-е место (1126 очков) – "Курганинский казачий кадетский корпус", город Курганинск Краснодарского края;

2-е место (1061  очко) - "Петрозаводское президентское кадетское училище", город  Петрозаводск, республика  Карелия;

3-е место (1008 очков) – "Павловский детский дом", город Павлово Нижегородской области.

На открытии турнира президент БФ "Спешите делать добро!" Оксана Федорова отметила: "Спорт – это неотъемлемая часть гармоничного воспитания детей, а самбо – это наш национальный вид спорта, который помогает детям физические окрепнуть, стать сильнее и выносливее, а также формирует морально-волевые качестве, формирует характер, учит быть честным, порядочным, воспитывает патриотическое отношение к своей стране, а это сейчас как никогда актуально. И особенно для детей, которые остались без родительского тепла и внимания. Главная задача нашего турнира – поддержать юных спортсменов, дать им мотивацию двигаться дальше, всегда стремиться только к победе – и в спорте, и в жизни. Онлайн-формат, конечно же, и для организаторов, и для участников непривычен, и я уверена, что для каждого участника это будет новое испытание и новый опыт,  которые пополнят копилку их спортивных достижений. А онлайн-технологии и поддержке Фонда президентских грантов помогут нам расширить географию турнира, привлечь к нему внимание широкой общественности, спортивных школ, спортсменов и общественных деятелей со всей России!"

В торжественном открытии турнира приняли участие известные спортсмены и общественные деятели: Вячеслав Фетисов, Николай Валуев, Костя Цзю, актриса и попечитель фонда Регина Мянник, президент Федерации самбо Московской области Сергей Фомкин, исполнительный директор Федерации самбо Московской области Александр Гавриленков, пятикратный чемпион мира по самбо Андрей Ходырев, чемпион мира и Европы по самбо Михаил Мартынов, чемпион мира и Европы по самбо Денис Давыдов, чемпионка Европы среди женщин по практической стрельбе Мария Гущина,  главврач ДГКБ им. З.Л. Башляевой, попечитель фонда Исмаил Османов, президент ВСФО "Трудовые резервы" Илья Галаев, основатель и президент Международного фонда помощи ветеранам и инвалидам спорта "IFAVIS" Григорий Карамалак, вице-президент Федерации самбо Москвы Виктор Игнатенко.

Основатель турнира – профессор Евгений Глориозов – отметил: "Я очень рад, что, несмотря на сложные условия, связанные с коронавирусом, турнир состоялся в новом онлайн-формате и собрал так много замечательных юных спортсменов. Особенно знаменательно, что Всероссийская федерация самбо утвердила демо-самбо как самостоятельную дисциплину и это, в совокупности с внедрением онлайн-форматов, позволит расширить границы соревнований и будет способствовать популяризации самбо в нашей стране и в мире!"

В 2020 году турнир впервые проводится с использованием гранта президента РФ, предоставленного Фондом президентских грантов, организатором турнира совместно с фондом "Спешите делать добро!" традиционно выступают Федерация самбо Москвы и Федерация самбо Московской области.

Партнеры турнира – Фонд поддержки и развития самбо, Международный фонд помощи ветеранам и инвалидам спорта IFAVIS, НРА, ВСФО "Трудовые резервы".

Информационные партнеры турнира – журнал "Самозащита", "Комсомольская правда", Sport24, "МИР24", "Московская благотворительность", TVBRICS, Российский союз боевых искусств, ДОСААФ России, "Душевная Москва", портал prоstoprosport.ru.

Фотоотчет с открытого турнира по самбо можно посмотреть тут.

Официальный сайт турнира – https://fedorovafond.ru/sambo/.

Полина ДОРОЖКИНА

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