"Школа современной пьесы" представляет спектакль "Толстого нет"

Пьесу Ольги Погодиной-Кузминой сыграют в постановке Александра Созонова

В 1910 году 82-летнему Льву Николаевичу Толстому жить остается считанные месяцы. В усадьбе Ясная Поляна собирается вся семья во главе с Софьей Андреевной, женой писателя. Эта 66-летняя графиня, прожившая в браке со знаменитым на весь мир писателем почти полвека, долго терпела рядом с собой гения. Не просто терпела – была прекрасной супругой, родившей 13 детей. Она всегда добросовестно выполняла материнские обязанности, не перекладывая их на нянек и мамок, но при этом ухитрялась вести дела по подготовке и переписке рукописей великого мужа. Казалось бы, идиллия, но однажды все кардинальным образом изменилось.

Семейная драма, разыгрывающаяся в графском имении, стала основой сюжета пьесы. Ольга Погодина-Кузмина создавала ее на базе подлинных документов – мемуаров, писем, дневников. Детали, коллизии, нюансы отношений между мужем и женой, матерью и детьми, братьями и сестрой строятся на весьма интимных подробностях. Но, как метко выразился писатель Владимир Соловьев, что может быть интереснее, чем "сплетня, развернутая в метафору". Вот и здесь, вторгаясь на территорию приватной жизни известного прозаика и его родни, мы получаем шанс оценить, "из какого сора" рождаются порой великие литературные творения.

Молодой режиссер Александр Созонов принес в театр эту пьесу с расчетом на конкретную актрису – Ирину Алферову. И, конечно, именно она стала тем центром, вокруг которого разворачивается действие, отношения между героями, сюжет.

Вместе с художником Лилией Хисматуллиной режиссер не просто использовал особенности интерьеров зала "Эрмитаж", но и превратил помещение театра в одного из полноправных участников драмы. Позолоченные стены, украшенные лепниной и зеркалами, то светятся волшебным светом, то покрываются плесенью, то охватываются пламенем пожара. Нестандартное решение пространства позволяет зрителям ощутить себя в центре событий – в жизни несчастливой семьи. Ведь каждая семья, как написал сам Толстой, "несчастлива по-своему".

В спектакле заняты:

Софья Андреевна – Ирина Алферова

Александра Львовна – Валерия Ланская/Татьяна Циренина

Илья Львович – Иван Мамонов

Лев Львович – Павел Дроздов

Доктор – Борис Вайнзихер

Валентин Булгаков – Александр Сеппиус

Катюша – Ольга Грудяева.

Более подробную информацию по спектаклю можно получить на сайте pr@neglinka29.ru или по телефону 8-903-555-15-57.