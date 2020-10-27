В Москве дадут концерт "Иоганн Себастьян Бах и органная музыка XIX - XX веков"

В Москве дадут концерт "Иоганн Себастьян Бах и органная музыка XIX - XX веков"
Фото: Пресс-служба
В соборе святых Петра и Павла прозвучит музыка великих композиторов

Фонд "Коллегиум Музикум" представит 1 ноября второй концерт авторского цикла профессора Александра Фисейского "Иоганн Себастьян Бах и органная музыка XIX – XX веков". На вечере в соборе святых Петра и Павла в исполнении маэстро прозвучат произведения Иоганна Баха, Леона Боэльмана, Сезара Франка и Луи Вьерна.

"Изучайте Баха! В нем вы найдете всё", – говорил Иоганнес Брамс. В истории органной музыки нет ни одного крупного музыканта, избежавшего воздействия колоссальной фигуры немецкого мастера. Новый цикл выдающегося российского органиста Александра Фисейского дает возможность соприкоснуться с крупнейшими школами органной музыки сквозь призму Баха. Каждый концерт посвящен одному направлению (немецкий, французский и русский романтизм, первая и вторая половины ХХ века), но все их объединяет вселенная Иоганна Баха.

Второй концерт объединит музыку Баха и сочинения крупнейших французских композиторов-органистов романтической школы: Сезара Франка, Леона Боэльмана и Луи Вьерна. XIX век в музыке Франции – век грандиозного обновления. Появление крупных музыкальных заведений, где создавались классы игры на органе, а также революция в органостроении и появление больших инструментов дали обильные плоды во второй половине столетия: Франция подарила миру плеяду великих органистов, открывших новые горизонты в восприятии органа, технике игры и органной композиции. Результатом стало появление сочинений столь же грандиозных, сколь грандиозны были новые французские романтические органы.

В это время рос интерес к старинной музыке, и органисты испытывали сильное влияние музыки Баха, к тому времени вернувшейся из забвения и притягивавшей огромное внимание. Преклонялся перед баховским гением Сезар Франк – крупнейший французский композитор XIX века и органист Базилики святой Клотильды.

Современники называли Франка-органиста единственным поистине равным Баху. Его линию продолжал Леон Боэльман, соединивший звуковую палитру современного органа с романтизированными образами средневековья.

Луи Вьерн – слепой органист-виртуоз, 37 лет служивший в парижском соборе Нотр-Дам – был знатоком баховского наследия, цитировал хоралы Баха в своих сочинениях и работал над изданием произведений немецкого мастера. Легенда гласит, что умер Вьерн во время своего 1750-го концерта – число, совпадающее с годом смерти Баха.

Фото: Пресс-служба

Александр Фисейский совмещает активную концертную деятельность с педагогической работой Он возглавляет кафедру органа и клавесина в РАМ имени Гнесиных, проводит мастер-классы и выступает с лекциями в ведущих консерваториях мира (в Лондоне, Вене, Гамбурге, Балтиморе), принимает участие в работе жюри различных органных конкурсов, является инициатором фестиваля "Девять веков органа", ежегодного Международного симпозиума "Орган в XXI веке" и мн. др. Фисейский избирался вице-президентом Ассоциации органистов СССР (1987–1991) и президентом Ассоциации органистов и органных мастеров Москвы (1988–1994). Им записано свыше 40 грампластинок и компакт-дисков на исторических и современных органах. Сольные концерты органиста с успехом проходят в Берлине, Мюнхене, Гамбурге, Магдебурге, Париже, Страсбурге, Милане, Гданьске и других европейских центрах.

Популяризация национального органного наследия – еще одна, важнейшая часть просветительской деятельности музыканта. Это семинары и мастер-классы по русской музыке в зарубежных вузах, запись компакт-дисков "200 лет русской органной музыки", выпуск трехтомника "Органная музыка в России" (Bärenreiter, Германия). В марте 2009-го вышла монография Александра Фисейского "Орган в истории мировой музыкальной культуры (III век до н.э. – 1800 год)".

В программе концерта прозвучат произведения:

Иоганн Себастьян Бах (1685-1750)

"Прелюдия соль мажор, BWV 568"

"Маленький гармонический лабиринт, BWV 591"                                               

Хоральные обработки:

"OLammGottes, unschuldig, BWV 656"

"Nun komm’, der HeidenHeiland, BWV 659"

"Ein’ feste Burg istunserGott, BWV 720"

"Ария фа мажор (по Ф. Куперену), BWV 587"

"Пассакалия до минор, BWV 582"

Леон Боэльман (1862-1897)         

"Готическая сюита, соч. 25":

"Интродукция – хорал"

"Готический менуэт"

"Молитва к Деве Марии"

"Токката"

Сезар Франк (1822-1890)

"Пастораль, соч. 19"

Луи Вьерн (1870-1937)

"Финал из Симфонии №1"

Полина ДОРОЖКИНА

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