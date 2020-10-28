Прием заявок на участие в Десятой ежегодной премии "Время инноваций-2020" продолжается

Церемония награждения лауреатов пройдет в одном из лучших мест Сочи

Оргкомитет Ежегодной премии "Время инноваций" – независимой награды, вручаемой за лучшие проекты и практики по внедрению, разработке и развитию инноваций в разных сферах, – напоминает о продолжении приема заявок на участие в конкурсном отборе.

"В этом году премия станет юбилейной – вот уже в десятый раз мы соберем лучшие инновационные решения в сфере В2В и В2С на одной площадке. Это событие – важная веха для нас. Мы благодарим участников премии прошлых лет за неизменный интерес к проекту, а также приглашаем всех заинтересованных лиц принять участие в юбилейном конкурсе – получить квалифицированную оценку жюри и, конечно же, обменяться опытом с коллегами на конференции, проводимой в рамках премии", – поделилась ожиданиями исполнительный директор Елена Хомутова.

Среди основных номинаций премии, за победу в которых будут бороться участники, – "Инновация года", "Инфраструктурный проект года", "Социальная инновация года", "Открытие года", "Лучший проект по популяризации инновационной деятельности", "Продукт года", "Научное объединение года", "Технологическая инновация года", "Организационно-управленческая инновация года", "Событийный проект года", "Программа года".

В числе лауреатов премии прошлых лет DuPont, Объединенная авиастроительная корпорация, Сбербанк России, Аэрофлот – российские авиалинии, ASUS, госкорпорация "Росатом", Samsung, Российские железные дороги, TOYOTA, Ростелеком, SENNHEISER, МТС, СУЭК, концерн "Вега", ИНТЕР РАО, Зарубежнефть, ОДК-САТУРН, Faberlic, Т Плюс, правительство Москвы, ВымпелКом, ГМК "Норильский никель", SENNHEISER, НПО "Микроген", IBM iX, QIWI, Альфа-банк, МегаФон, Yota, Страховой дом ВСК, KFC, ВТБ Арена-парк.

Церемония награждения Десятой ежегодной премии пройдет в декабре в одном из лучших мест Сочи – Marriott Krasnaya Polyana & "Сочи казино и курорт". Премия проводится при поддержке экспертного совета, в состав которого входят признанные специалисты в области науки, инноваций, авторитетные общественные деятели, представители бизнеса и органов государственной власти.