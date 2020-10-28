ТОП лучших массажных матрасов

ТОП лучших массажных матрасов
Фото: Liz Gregg/moodboard/www.globallookpress.com
Для здоровья спины крайне важна правильная постель

Что объединяет офисных работников, тех, кто целый день проводит за прилавком в торговом центре и рядом с клиентом в салоне красоты – однозначно ноющая от напряжения спина и боль, которую в большинстве случаев диагностируют, как остеохондроз.

Для борьбы с недугом необходим комплексный подход – медикаменты, гимнастика, лечебные процедуры, сбалансированное питание и правильно организованное спальное место.

Мы расскажем о том, почему для здоровья спины крайне важна правильная постель, какую роль в этом играет матрас с массажным эффектом, и чем он отличается от массажного.

Что выбрать: массажный матрас или матрас с массажным эффектом

Оба варианта – полезные изобретения, улучшающие качество жизни человека. Только первый относится к приспособлениям эпизодического пользования, второй организует постоянное место для сна.

Массажер представляет собой длинный коврик с пультом. Изделие активно взаимодействует со спиной человека – качается, вибрирует, вращается, сдувается и раздувается, греет. Набор функций зависит от предназначения. Предмет используют, чтобы снять напряжение в мышцах спины, стимулировать кровообращение в проблемных зонах, избежать пролежней.

Прибор облегчает боли и улучшает самочувствие, но, как у любого медицинского приспособления, у него есть противопоказания. Перед тем, как выбрать массажный матрас, необходимо проконсультироваться с врачом.

Матрас с массажным эффектом – это полноценное ортопедическое изделие для кровати, на котором можно спать ежедневно. От массажера его отличает то, что оно удобно для сна и его можно индивидуально подобрать под человека. Настил не имеет противопоказаний, прослужит ни один год и совместно с другими мерами профилактики может предупредить развитие остеохондроза.

Основная его задача – точечный пассивный массаж организма для нормализации тока крови и лимфы в верхних слоях кожи. Правильный ток крови и лимфы убирает излишки влаги, предупреждая отеки, способствует расслаблению мышц.

От других ортопедических изделий предмет отличается рельефной поверхностью, которая массирует тело. В качестве контактных слоев используют натуральный или искусственный латекс, меморикс.

Производители изготавливают материалы в емкостях с отверстиями нужной формы, поэтому на выходе получаются пласты пены с рельефом в виде ячеек, полос, волн. Ячеистым может быть целый пласт или его отдельная часть, которая соответствует определенной области организма, например, икрам или лопаткам для лучшей стимуляции тока крови в этом месте.

Рейтинг матрасов с массажным эффектом

Эксперты на медицинском портале medportal.ru представили рейтинг изделий, которые пользуются наибольшей популярностью у покупателей Москвы. Разберем 3 популярные модели.

Райтон Special EVS M/F

Двусторонний предмет на независимых пружинах, ортопедической пене Raitex-cell с массирующей поверхностью и кокосовой койрой. Изделие универсально за счет стороны средней жесткости на основе пенополиуретана. Жесткую поверхность для сна может посоветовать врач в качестве терапевтического метода в момент обострения заболевания.

Орматек Feel Soft

Пружинная модель, в которой обе стороны мягкие. На такой поверхности будет комфортно отдыхать людям старше 50 лет и всем, кто предпочитает уютную постель. Контактный слой – пенополиуретан Orma Foam. Благодаря независимому пружинному блоку с девятью зонами поддержки помимо расслабляющего эффекта предмет дает индивидуальную поддержку каждой области тела. Максимально допустимый вес на спальное место – 130 кг.

Райтон Sofa Relax

Тонкий настил по доступной цене, который можно использовать для улучшения ортопедических свойств кровати или дивана. В составе модели материал, похожий на тот, что был в предыдущих товарах. Пена толщиной 6 см делает поверхность классической средней жесткости.

Первые две модели – это полноценные матрасы хорошего качества для постоянного сна. Последний подходит в том случае, если необходимо улучшить старый диван или кровать, но бюджет ограничен.

Мы представили только три изделия из множества других. Если жесткость или высота представленных моделей не подходят вам, то в интернет-магазине можно приобрести предмет, который совпадает с вашими ожиданиями.

Самый лучший массажный матрас по мнению редакции

Объективно определить, какой матрас с массажем лучше купить – сложно. Выбор зависит от целей. Если необходим терапевтический эффект, то после консультаций с врачом можно подобрать коврик, который теплом и активными элементами воздействует на больную спину.

Изделие из рельефной пены необходимо брать, руководствуясь собственными предпочтениями, отзывами и обзорами в интернете. Чтобы определиться с покупкой, мы советуем присмотреться к наиболее популярным брендам: "Райтон", "Орматек", Sontelle, Everest, Dreamline. Их и многих других производителей вы можете найти на сайтах гипермаркетов товаров для сна.

Полина ИВАНОВА

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