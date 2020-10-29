Концерт в память о скрипаче Дмитрии Когане состоится при поддержке единороссов

Мероприятие пройдет в режиме онлайн

31 октября состоится концерт памяти скрипача Дмитрия Когана. Трансляция концерта начнется в 12-00 часов, ее можно посмотреть на сайтах телеканала "Культура" и партии.

В 2013 году "Единая Россия" и Дмитрий Коган запустили уникальный благотворительный проект – "Время высокой музыки". Заслуженный артист дал около 70 бесплатных концертов в течение 2 лет для учащихся музыкальных школ, их педагогов, врачей, представителей общественных организаций.

В рамках проекта в музыкальные школы страны было направлено около 25 тыс. CD-дисков "Время высокой музыки" с шедеврами мировой классической музыки в исполнении Когана. Это был уникальный, не имеющий аналогов проект.

В онлайн-концерте выступят камерный оркестр "Московская камерата", пианисты Владимир Свердлов-Ашкенази и Александр Гиндин, молодые талантливые скрипачи Тимофей и Матвей Блюмины и другие.