Концерт в память о скрипаче Дмитрии Когане состоится при поддержке единороссов

Мероприятие пройдет в режиме онлайн

31 октября состоится концерт памяти скрипача Дмитрия Когана. Трансляция концерта начнется в 12-00 часов, ее можно посмотреть на сайтах телеканала "Культура" и партии.

В 2013 году "Единая Россия" и Дмитрий Коган запустили уникальный благотворительный проект – "Время высокой музыки". Заслуженный артист дал около 70 бесплатных концертов в течение 2 лет для учащихся музыкальных школ, их педагогов, врачей, представителей общественных организаций.

В рамках проекта в музыкальные школы страны было направлено около 25 тыс. CD-дисков "Время высокой музыки" с шедеврами мировой классической музыки в исполнении Когана. Это был уникальный, не имеющий аналогов проект.

Заместитель секретаря Генерального совета "Единой России" Владимир Васильев отметил, что Дмитрий Коган был не просто выдающимся скрипачом, заслуженным артистом или представителем знаменитой музыкальной династии.

"Он был в первую очередь человеком с огромным сердцем, который умел помогать людям, и особенно – талантливым детям. Стремился сделать окружающий мир лучше, прекраснее, наполнить его музыкой, которую он так любил. И делал это искренне, от всей души. Вы знаете, что много времени, сил, средств он посвящал благотворительности, общественной и просветительской работе. Помогал начинающим талантам, музыкальным школам и училищам, учредил Фонд поддержки уникальных культурных проектов",

– рассказал Васильев.

В онлайн-концерте выступят камерный оркестр "Московская камерата", пианисты Владимир Свердлов-Ашкенази и Александр Гиндин, молодые талантливые скрипачи Тимофей и Матвей Блюмины и другие.