Жители и гости столицы смогут насладиться музыкой великих композиторов

Фонд "Коллегиум Музикум" представляет: 4 ноября в Соборе святых Петра и Павла пройдет концерт. На нем прозвучат известные произведения Вольфганга Амадея Моцарта ("Маленькая ночная серенада"), Иоганна Баха (Токката и Фуга ре минор) и Антонио Вивальди (цикл концертов "Времена года"). Шедевры на все времена исполненят Камерный оркестр Московской филармонии "Инструментальная капелла", дирижер – заслуженный артист России Виктор Луценко, а также лауреата международных конкурсов – скрипача -виртуоза Константина Казначеева – и титулярного органиста Папской базилики святого Михаила в Мадриде Даниэля Сальвадора

Цикл концертов Антонио Вивальди "Времена года", так же, как венецианские каналы, римский Колизей и Пизанская башня, давно стал символом Италии. "Маленькая ночная серенада" Моцарта — музыкальная визитка Австрии и Вены, воплощающая беспечность радостной жизни и гармонию. А знаменитая Токката и фуга ре минор Баха для многих является олицетворением органной музыки.



Среди 500 инструментальных концертов Вивальди "Времена года" с самого начала стояли особняком. Они, в отличие от подавляющего большинства сочинений венецианского мастера, были почти сразу изданы в Голландии и разлетелись по Европе, завоевывая все больший и больший успех. Сегодня они звучат едва ли не в каждой церкви в Венеции по вечерам, и всегда их слушают с неослабевающим восторгом.

В цикле из четырех концертов Вивальди запечатлел четыре времени года. Свои музыкальные зарисовки – журчанье весенних ручьев, летняя гроза, праздник урожая, охота с гончими псами и даже катание на коньках – композитор сделал практически с натуры. Итальянский мастер остроумно и изящно сумел запечатлеть в музыке то, каким видели окружающий мир и природу его современники.

"Маленькая ночная серенада" тоже зарисовка с натуры. С первыми ее звуками видишь перед собой оживленный вечер в венском парке – с иллюминацией, изящно одетыми гостями, искристым шампанским и воздушными десертами. И хотя композитор сочинял "Серенаду" в одно время с роковой оперой "Дон Жуан", она передает восхитительный в момент упоения жизнью и счастьем.

"Маленькая ночная серенада" – самое популярное сочинение лучезарного австрийского гения. И, как справедливо заметил один из его биографов, даже если мы слышим звуки "Серенады" на каждом углу (подобно тому, как на каждом углу звучат и "Времена года" Вивальди) – высочайшее качество этой пьесы "по случаю", созданной счастливым и светлым пером Моцарта, не оспоримо.

Начало концерта – в 19:00, длительность – полтора часа.

Билеты – https://collegiummusicum.ru/concerts/event/calendar_event/7830854.