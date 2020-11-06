Известный столичный дуэт исполнит хорошо знакомые сочинения по-новому

Фонд "Коллегиум Музикум" представляет: 8 ноября в Соборе святых Петра и Павла лауреаты Международных конкурсов саксофонист Алексей Круглов и органист Игорь Гольденберг дадут концерт "Бах &Jazz: орган и саксофон".

При жизни Иоганна Баха называли "старым париком", а музыку его считали слишком ученой. Время расставило все на свои места, и вот уже почти 200 лет произведения композитора не выходят из моды: они всегда актуальны и всегда вдохновляют современных музыкантов.

Известный московский дуэт предлагает по-новому взглянуть на хорошо знакомые сочинения Баха. На концерте прозвучат авторские обработки от soft-jazz до free-jazz.

Постоянные слушатели концертов CollegiumMusicum уже оценили и полюбили программу "Бах &Jazz", придуманную яркими солистами-виртуозами – саксофонистом Алексеем Кругловым и органистом Игорем Гольденбергом. Музыка Баха – от "школьных" двухголосных инвенций и популярных пьес из "Нотной тетради Анны Магдалены Бах" до оркестровых пьес и "Страстей по Матфею" – будет звучать в дуэте органа и саксофона и станет темой для джазовых импровизаций.

Не обойдется концерт и без классики органного репертуара. Прозвучат такие шедевры, как Фантазия соль мажор, Трио-соната ми-бемоль мажор и две знаменитые хоральные прелюдии для органа, одна из которых получила колоссальную популярность в России благодаря фильму Тарковского "Солярис" – еще одно свидетельство вечно современного звучания музыки немецкого гения. Но, пожалуй, самым большим сюрпризом станет джазовая импровизация на темы прославленной Токкаты и фуги ре минор.

Алексей Круглов – саксофонист, композитор, поэт, лидер группы "Круглый Бенд", один из ярких представителей импровизации в России. Сотрудничает с музыкантами разных направлений – от классики до авангарда. Играет в спектаклях Д. Крымова, Б. Юхананова, работает в театре Маяковского, сотрудничает с актерами Театра на Таганке.

Он выступал с поэтом А. Вознесенским, балетмейстером В. Васильевым, актерами Э. Виторганом, В. Талызиной и др. Играл со звездами американского джаза Дж. Хиттом, К. Макбрайтом, Г. Бартзом, Дж. Ловано, группой BrazzBrothers и мн. др. Артист престижных лейблов ACT Music, LeoRecords и др., записал около 40 альбомов.

Участник многочисленных фестивалей джазовой, академической и экспериментальной музыки, различных арт-форумов. Альбомы А. Круглова входили в Топ-10 по версии EuropeJazzMediaChart. В 2011 году его признали "Открытием года" в опросах журнала Jazzthetik, а британский JazzWise назвал музыканта "будущим джаза".

Игорь Гольденберг (орган) – выпускник Московской консерватории по классам композиции, фортепиано и органа. Член союза композиторов России, основатель ансамбля "Sebastien", уделяющего особое внимание старинной музыке.

Стажировался у ведущих зарубежных профессоров, среди которых M. Хазельбёк (Австрия), Ж. Гийу (Франция), П. Kee (Голландия), Э. Kойман (Голландия), К. Вольф (Германия), Л. Ломан (Германия), Й. Труммер (Австрия), K. Който (Швейцария). Окончил Высшую школу музыки в Лозанне с дипломами "Мастер – концертный исполнитель" и "Мастер – солист".

Принимал участие в многочисленных концертах и фестивалях в России и за рубежом. Как органист работал с такими дирижерами, как В. Федосеев, M. Плетнёв, С. Сондецкис.

В программе концерта:

Иоганн Себастьян Бах (1685 – 1750)

Фантазия соль мажор

Ария №19 "Хочу отдать тебе свое я сердце" из "Страстей по Матфею"

Прелюдия ми-бемоль минор из 1 тома ХТК

Трио-соната ми-бемоль мажор

Хоральная прелюдия "Ichrufzudir"

Сицилиана и аллегро

Ария из Оркестровой сюиты ре мажор

Прелюдия доминор из Iтома "Хорошо темперированного клавира"

Хоральная прелюдия "NunKommderHeidenHeiland", BWV 659

Импровизация на тему "Шутки" из оркестровой сюиты №2

Симфония из кантаты №156

Двухголосная инвенция до мажор

"Волынка" из "Нотной тетради Анны Магдалены Бах"

Импровизация на монограмму BACH

"Менуэт" из "Нотной тетради Анны Магдалены Бах"

Токката и фуга ре минор в джазовой обработке Д. Тимма

Начало концерта – в 19:00, длительность – 1 час 30 минут. Возраст строго 12+

Билеты – https://collegiummusicum.ru/concerts/event/calendar_event/7831290 .

