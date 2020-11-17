Зрители станут свидетелями исторического события и трагической любовной истории

На Большой сцене МХАТа имени М. Горького 20 ноября состоится премьера спектакля "Нюрнбергский вальс". В этом году отмечается важная дата: в такой же день в 1945 году в Нюрнберге начал работу Международный военный трибунал – суд над нацистскими преступниками. Спустя 75 лет факты, доказанные в ходе Нюрнбергского процесса, противостоят любым попыткам пересмотреть итоги самой страшной войны в истории человечества.

Новая постановка МХАТа – спектакль "большого стиля": в декорациях, которые воспроизводят интерьеры знаменитого "зала 600" Дворца правосудия, зрители, как очевидцы Нюрнбергского процесса, станут свидетелями исторического события и трагической любовной истории русской аристократки-эмигрантки и советского разведчика.

Художественный руководитель МХАТа имени М. Горького Эдуард Бояков сообщил: "История, с одной стороны, эпическая, с другой – глубоко лирическая: о том, как на личном уровне происходит воссоединение разорванного революцией и гражданской войной "русского мира". История любви на фоне большой истории – в традициях отечественной литературы. В нашем случае фоном выступает Нюрнбергский судебный процесс над военными преступниками. Организаторам важно было доказать, что это не месть победителей, а справедливое воздаяние людям, обвиненным в преступлениях против мира и человечества. Мощная пьеса, серьезная задача".

Параллельно событиям, беспрецедентным в истории человечества, в пьесе развивается история любви двух героев, работающих на процессе в составе двух групп переводчиков: он – из Советского Союза, она – из Франции. Родные по языку, по крови люди, они принадлежат двум разным лагерям: он – сын бедняков, убежденный большевик, она – дочь русских аристократов-эмигрантов, монархистка по убеждениям, носительница дореволюционной культуры.

Представители России "красной" и России "белой", которые весь ХХ век не могли найти дороги к примирению, наши герои проходят все стадии отношений – от взаимной неприязни к первому интересу и легкой симпатии, а затем глубокому и сильному чувству. Оба понимают: их любовь невозможна, ведь они принадлежат разным мирам и есть силы, которые не допустят, чтобы влюбленные оставались вместе. Главной драматургической линией через спектакль проходит музыка Вагнера, которую любил фюрер и которую, как оказалось, любит главная героиня. Эта музыка изменила в итоге жизнь главного героя.

Именно Вагнер стал отправной точкой и при создании декораций для художника-постановщика Дмитрия Разумова. "С одной стороны, Вагнер оперирует к очень чувственным высоким энергиям, с другой – спровоцировал появление таких чудовищных вещей, как нацизм. Вагнер повлиял на философию, экономику, политику и культуру конца XIX – начала ХХ века.Все это мы учитывали при создании спектакля. Но никуда не могли деться и от формата документа. Поэтому мы взяли за основу эстетику "Зала 600" Дворца правосудия, эстетику бюргерского дубового буфета, и объединили ее с декором зрительного зала театра, чтобы дубовые лакированные панели МХАТ монтировались с декорациями, стали одним целым и создавали у зрителя эффект присутствия", – сказал он сам.

В основе спектакля – пьеса известного писателя, драматурга, крупнейшего специалиста по Нюрнбергскому трибуналу Александра Звягинцева. В нем использованы уникальные архивные документы. "Нюрнбергский вальс" создан на основе романа "И воздастся вам...", который является второй частью книги "На веки вечные". Изучив огромное количество документов Нюрнбергского процесса, открыв много важнейших фактов, которые были стерты временем, Александр Григорьевич повествует о них через своих героев.

"Сегодня, когда признанные всем миром итоги Второй мировой войны активно и нагло начинают подвергаться ревизии, когда невежественные историки пытаются возложить ответственность за развязывание войны на нашу страну, особенно важно вспомнить об уроках Нюрнберга. Ведь трибунал не только осудил агрессора, но и юридически четко определил его. МХАТ станет первым театром, который поставит спектакль о событиях 75-летней давности – за всю послевоенную историю ни один театр еще не рассказывал о Нюрнберге", – отметил Звягинцев.

Контекст

Мало кто знает, что процесс мог пойти не так, как предполагали представители организации Объединенных Наций. Второй человек в рейхе – Герман Геринг – не только не признавал своей ответственности за приказы, которые отдавал фюрер, но и парировал многие обвинения. А самое главное, отрицал, что Германия вела подготовку к войне против Советского Союза. По его версии, рейх всего лишь защищался. Геринг утверждал, что военные действия в июне 1941 года должны были предупредить агрессию Сталина (те же самые аргументы используют сегодня западные пропагандисты).

Переломный момент процесса – свидетельские показания фельдмаршала Паулюса, который рассказал о плане "Барбаросса", определившем сроки нападения на СССР. Многие обвиняемые забыли или не знали, что попавший в плен под Сталинградом Паулюс жив. И уж тем более никто не мог предположить, что советская сторона рискнет привезти фельдмаршала в американскую оккупационную зону.

При создании спектакля использовались уникальные документы, раскрывающие подробности этой операции. Ответственность за ее успех или провал Сталин возложил на исполнителей. Никто не мог гарантировать, что, оказавшись перед лицом судей, Паулюс повторит свои показания. Паулюс сделал это, разрушив всю систему защиты Геринга и других военных преступников. Девятерых из них "суд народов" приговорил к высшей мере – смертной казни.

Продолжительность спектакля – 2 часа.

Возрастное ограничение: 12+

Художественный руководитель МХАТа имени М. Горького – Эдуард Бояков

Режиссер – Грета Шушчевичуте

Автор – Александр Звягинцев

Шеф-драматург – Алексей Зензинов

Художник-постановщик – Дмитрий Разумов

Художник по костюмам – Наталья Войнова

Художник по свету – Евгений Виноградов

Видеохудожник – Максим Чепухалин

Музыкальный руководитель – Василий Поспелов

Автор музыки – Рихард Вагнер

Действующие лица и исполнители:

Денис – Анатолий Руденко

Ирина – Елизавета Арзамасова

Филин – Михаил Кабанов

Трубецкая – Наталья Пирогова

Марлен Дитрих – Ирина Линдт

Розен – Александр Удалов

Гланц – Сергей Кисличенко

Руденко – Максим Дахненко

Джексон – Михаил Сиворин

Председатель – Олег Цветанович

Немецкий адвокат – Юрий Коновалов

Сержант – Павел Буйнаков

Геринг – Станислав Курач

Кейтель – Андрей Айсин

Гесс – Артемий Оя

Риббентроп – Владимир Халтурин

Соболева – Лариса Голубина

Орбели – Андрей Кравчук

Паулюс – Никита Померанцев

Кальтенбруннер – Сергей Галкин