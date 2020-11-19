В Москве пройдет концерт "Золотой век Испании"

В Москве пройдет концерт "Золотой век Испании"
Фото: Пресс-служба
В этот вечер можно услышать музыку, созданную для соборов Сарагосы, Валенсии, Севильи, Сеговии, Мадрида, испанского королевского двора и легендарного Эскориала

В воскресенье, 22 ноября, в Соборе святых Петра и Павла состоится концерт "Золотой век Испании". На нем в исполнении Даниэля Сальвадора  прозвучат шедевры лучших испанских органных мастеров.

Этот испанский органист много лет изучает и пропагандирует органную культуру своей страны. В его эксклюзивную программу входят известные шедевры и раритеты, которые не исполняет в нашей стране никто. Только в этот вечер можно услышать музыку, созданную для великолепных соборов Сарагосы, Валенсии, Севильи, Сеговии, Мадрида, испанского королевского двора и легендарного Эскориала. Интереснейшие комментарии солиста помогут слушателям ближе познакомиться с удивительно самобытной и яркой органной музыкой Испании.  

В 2014 году Даниэль Сальвадор играл для 500 тысяч человек на церемонии причисления к лику святых католического епископа Дона Альвароделя Портильо. Такой чести может быть удостоен только музыкант, обладающий мощным артистическим темпераментом, безукоризненной техникой и глубоким пониманием музыкальных и религиозных традиций своей страны. Все эти качества есть у Даниэля Сальвадора – одного из самых ярких органистов своего поколения, виртуоза, просветителя и блестящего знатока испанской органной музыки.

Испанский орган не похож на все остальные (он имеет "ощетинившиеся" горизонтальные трубы со звонким тембром) и музыка, написанная для такого органа, очень необычная, яркая, темпераментная. Сальвадор включил в программу все главные испанские жанры: баталью (воинственные испанцы обожали изображать битвы в живописи и музыке), тьенто (особый род фантазии), энсалада (от слова салат – смешение разных мелодий), фанданго (народный танец под гитару). Шедевры лучших испанских органных мастеров прозвучат в этот вечер на уникальном органе Собора святых Петра и Павла.

В программе:

Хуан Кабанильес (1644 – 1712). "Имперская битва"

Себастьян Агилера де Эредия (1561 – 1627). "Энсалада". Тьенто 8-го тона

Франсиско Коррэа де Араухо (1584 – 1654). Tiento a modo de canción ("Тьентовформепесни")

Антонио де Кабесон (1510-1566). Тьенто 4-го тона

о. Антонио Мартин и Коль (1660-1734). Diferenciassobrelagayta ("Вариации на волынке")

Франсиско Коррэа де Араухо (1584 – 1654). Тьенто №53

Гимн Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии

Ян ПитерзонСвелинк (1562 – 1621). "Танец Великого Герцога"

Антонио Солер (1729 – 1783). Фанданго

Начало концерта – в 19:00. Длительность – 1 час 30 минут.

Собор святых Петра и Павла находится по адресу: Москва, Старосадский пер., 7/10.   

Полина ДОРОЖКИНА

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