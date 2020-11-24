Благотворительный фонд "Линия жизни" запустил акцию

Любой может сделать доброе дело для подопечных фонда. Нужно всего лишь в качестве праздничного новогоднего сувенира приобрести родным, друзьям, сотрудникам или партнерам благотворительную открытку. Средства пойдут на лечение детей и закупку медицинского оборудования.

Рисунки для этих открыток созданы друзьями фонда – художниками, дизайнерами, и юными подопечными, уже победившими в сражении с болезнью или еще ведущими эту борьбу. Подарок, напоминающий о том, что сделано доброе дело, приятен каждому.

Сейчас, когда до конца года осталось не так много времени, фонд "Линия жизни" предлагает купить в подарок близким электронную открытку с яркими новогодними рисунками.

Как приобрести открытку:

· зайти на сайт акции https://gift.life-line.ru/cards/

· выбрать понравившуюся открытку

· ввести имя получателя и поздравление

· оплатить 100 рублей.

Акция "Подари мне эту открытку" продлится до 10 января 2021 года.

Фонд "Линия жизни" поддерживает уже ставший традиционным международный подход в благотворительности – alternativegiving – "благотворительность вместо сувениров". Он предлагает и компаниям присоединиться к нашей акции: направить бюджет на корпоративные подарки на лечение детей, а в качестве подарка вручить сотрудникам и партнерам уникальную благотворительную открытку.

Покупка такой открытки – это маленькое, но важное доброе дело.

Сотрудники фонда "Линия жизни" убеждены, что здоровье ребенка – лучший подарок. И просят поддержать их в работе.

О фонде "Линия жизни"

Благотворительный фонд спасения тяжелобольных детей "Линия жизни" оказывает помощь детям до 18 лет, жизнь которых находится под угрозой из-за тяжелых заболеваний. Фонд финансирует высокотехнологичные операции, приобретение медицинского оборудования и медицинские исследования.

Основные программы фонда – это протонная терапия, лазерная хирургия, лечение плечелучевых синостозов и восстановительное лечение. Фонд финансирует приобретение дорогостоящего высокотехнологичного медицинского оборудования и молекулярно-генетические обследования.

Благотворительный фонд "Линия жизни" поддерживает развитие высоких технологий, которые благодаря его работе становятся доступными российским детям. Фонд помог улучшить качество жизни 11541 тяжелобольного ребенка. "Линия жизни" финансирует лечение детей по всей России.

www.life-line.ru

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