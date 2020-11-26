Стали известны победители Московской премии Urban Awards 2020

"Лаборатория" – наверное, одно из главных слов уходящего года, который стал годом пандемии. И уж точно лаборатории вошли в число самых востребованных объектов инфраструктуры

В 2020-м сотни тысяч, а, возможно, и миллионы москвичей постарались узнать, где находится ближайшая к их дому лаборатория. Как и сотрудники лабораторий, эксперты Urban Awards тщательно проводят исследования, используя целый комплекс параметров, который сводит к нулю вероятность ошибки. Что еще объединяет лабораторию и Urban Awards? Волнительное ожидание результатов. И вот настал момент опубликовать их.

В этом году площадкой для проведения торжественной церемонии Urban Awards был выбран зал Diamond Hall в event-комплексе Grand Ballroom. От него всего четверть часа ходьбы до ЖК "Павелецкая Сити" (застройщик – MR Group), который был признан жюри лучшим строящимся жилым комплексом бизнес-класса Москвы. С ними согласны уже как минимум 433 покупателя, вложивших свои средства в этот проект. В ЖК "Павелецкая Сити" продажи стартовали в марте 2020-го.

Помимо него среди лауреатов Urban Awards – еще семь жилых комплексов, стартовавших в апреле-августе текущего года. Незаурядная творческая концепция Russian Design District и его приверженность принципам современного урбанизма принесли ему победу в номинации "Лучший жилой комплекс Новой Москвы". Еще один новый адрес в ТиНАО – среднеэтажный жилой комплекс бизнес-класса homecity от международного инвестора и девелопера PPF Real Estate Russia, который является частью проекта комплексного развития территории Comcity, получил первое место среди проектов комплексного освоения территории. К этому нужно прибавить награду "Самый экологичный жилой комплекс бизнес-класса Новой Москвы".

Полоса, примыкающая к Садовому кольцу, также пополнилась свежим (и при этом относительно доступным) предложением. Весомая часть его сконцентрирована в проекте Kazakov Grand Loft, который выиграл в номинации "Лучший комплекс апартаментов бизнес-класса Москвы". У Поклонной горы появился комплекс из восьми корпусов Victory Park Residences, включающий несколько инфраструктурных узлов – Victory Gallery (шоппинг и развлечения), Victory Garden (внутренний двор-сад), Victory Kids (детский сад с игровой площадкой). Он был объявлен лучшим строящимся жилым комплексом элит-класса. Это исключительно редкое достижение для новостройки за пределами ЦАО. Проект также получил звание "премьеры года". Компания "Интеко" в текущем сезоне вернулась на рынок премиального жилья с проектом "Врубеля, 4", который базируется в районе Сокол. И уже спустя три месяца смогла добиться впечатляющего результата – реализована шестая часть лотов и завоевана номинация Urban Awards "Лучший строящийся жилой комплекс года премиум-класса".

Оба новых флагмана ЖК FORIVER и ЖК TopHills от ГК "Инград" получили статус "премьер года". За несколько месяцев они в совокупности смогли привлечь симпатии почти 600 покупателей и существенно укрепили позиции застройщика в бизнес-сегменте. Премьерой года также стал ЖК "Равновесие" от ГК "КОРТРОС", где девелопер делает ставку на энергоэффективность, функциональность и комфорт. Столь широкое представительство дебютантов среди лауреатов Urban Awards вполне закономерно. Даже оказавшись в неблагоприятных условиях, столичные застройщики активировали в течение этого сезона порядка 50 новых адресов.

Впрочем, проекты с историей также достойно выступили. Так, для ЖК "Кварталы 21/19" это уже четвертая попытка взять трофей Urban Awards. Первая была предпринята еще в 2017 г., когда проект вошел в пул финалистов номинации "Лучший строящийся жилой комплекс комфорт-класса". На следующий год ситуация повторилась. В 2019-м ЖК "Кварталы 21/19" остановился в шаге от победы в номинации "Лучшая концепция благоустройства и инфраструктуры". Но в 2020-м проект, наконец, стал обладателем давно заслуженной статуэтки как жилой комплекс года комфорт-класса. Аналогичную дистанцию прошел и ЖК "Жизнь на Плющихе". В номинации "Лучший строящийся жилой комплекс элит-класса" он дважды принимал участие в финальном голосовании (в 2017 и 2019 гг.), но только в 2020-м после сдачи в эксплуатацию проект получил подлинное признание. По итогам церемонии он может с полным правом называться лучшим жилым комплексом года в элит-классе. Нужно добавить, что другой жилой комплекс из флотилии "Донстрой" – "Символ" был выделен экспертами премии в качестве самого экологичного проекта в столичном бизнес-классе. Достаточно сказать, что 40% территории этого жилого массива зарезервировано под зеленые насаждения. Центральным ландшафтным элементом является парк "Зеленая река", площадь которого на сегодняшний день достигает 2 га (в дальнейшем запланировано ее пятикратное увеличение).

ЖК "Резиденции архитекторов", отмеченный три года назад среди самых достойных премьерных проектов, в 2020-м претендовал на победу сразу в трех номинациях, и в одной из них – "Жилой комплекс года бизнес класса Москвы" – он добился успеха. В карьере ЖК "Селигер Сити" с 2018 г. есть целых пять выходов в финал, но лауреатом он становится впервые. Собственный парк от бюро MLA+ с декоративным водоемом, променад, двор без машин, многочисленные арт-объекты и спортивные площадки обеспечили ему лидерство в номинации "Лучшая концепция благоустройства и инфраструктуры".

На церемонии 2018 г. собрание клубных домов ORDYNKA в 2018 г. обошло всех конкурентов на звание "Лучший строящийся жилой комплекс элит-класса", три раза подряд оно фигурировало в финальной тройке номинации "Лучший комплекс апартаментов элит-класса". Повторить достижение двухлетней давности проекту удалось в соревновании жилых комплексов с лучшей архитектурой. Победу в этой номинации девелопер проекта – компания Insigma – разделила с бюро Антона Хмельницкого AI Studio, дизайнером Зане Тетере, работавшим над интерьерами лобби, и ландшафтным архитектором Анной Андреевой, занимавшейся оформлением внутренней территории комплекса.

Следует сказать и о других конкурсантах-победителях, которые относятся к высокобюджетной недвижимости. Шорт-лист клубных домов столицы возглавил проект Stoleshnikov 7. Это уже второй проект под брендом "ВМС Девелопмент", который имеет знак качества Urban Awards. В прошлом году лучшим строящимся жилым комплексом элит-класса жюри назвало ЖК "Дом с Атлантами". В категории элитных апартаментов не нашлось равных коллекции городских вилл Cameo Moscow Villas.

На противоположном фланге строительного рынка первенство принадлежит проектам ГК "Пионер". Титул "Лучший строящийся жилой комплекс комфорт-класса Москвы" носит теперь ЖК LIFE-Варшавская. Этот адрес сейчас на пике востребованности – по состоянию на текущий момент в нем зарегистрировано уже более 900 продаж. Таким образом, он имеет все шансы закончить год в статусе "тысячника". В свою очередь, YE’S Технопарк, расположенный в самом центре делового кластера на территории "полуострова" ЗИЛ, записан в итоговый формуляр премии как "Лучший комплекс апартаментов комфорт-класса".

В этом году к списку номинаций добавилась позиция "Самый инвестиционно привлекательный проект", в которой соревновались жилые комплексы с наибольшим потенциалом бюджетного роста. Наиболее перспективным в этом плане эксперты сочли комплекс Headliner (лауреат Grand Prix 2018) от ГК "Кортрос". Из почти что 1,9 тыс. проданных здесь квартир четверть реализована именно в рамках оптовых сделок, в которых участвовали покупатели-инвесторы.

Наибольшее количество статуэток забрали представители девелоперской группы "Сити-XXI век". Проект Hill8 на проспекте Мира был удостоен награды "Лучший комплекс апартаментов премиум-класса". Два "миниполиса" – "Рафинад" и "Серебрица" – забрали ключевые позиции, отведенные для подмосковных новостроек. Первый одержал верх в борьбе за номинацию "Лучший строящийся жилой комплекс комфорт-класса Московской области", второй показал лучшим из проектов комплексного освоения территорий в регионе. Конкуренцию им способен был составить только ЖК "Императорские Мытищи" от ГК "Гранель" – настоящий титан регионального рынка, 13 корпусов, более 5 тыс. лотов, пять лет экспозиции, почти 4 тыс. реализованных квартир. Для окончательного подтверждения статуса проекту не хватало только официального звания "Жилой комплекс года комфорт-класса Московской области". Теперь же закрыт и этот вопрос. В сегменте также был отмечен наградой "Самый экологичный жилой комплекс комфорт-класса Москвы" ЖК "Светлый мир "Сказочный лес..." от Seven Suns Development за свое уникальное расположение рядом с национальным парком "Лосиный остров".

В 2020-м была реорганизована номинация "Риэлтор года". Теперь она называется "Лучшее агентство недвижимости по продаже новостроек" и распространяется только на те компании, которые работают на первичном рынке. Процедура определения победителя полностью изменилась. Если раньше это решалось путем голосования, проводившегося среди участников торжественной церемонии, то теперь данный вопрос передан в компетенцию жюри. Первым лауреатом в обновленной номинации эксперты объявили достаточно молодое агентство Whitewill, которое специализируется на проектах бизнес– и премиум-класса (140 адресов).

Кроме того, были вручены награды в номинациях, победителей в которых определяли гости церемонии. Награду в номинации "Персона года" уже в пятый раз взяла Мария Литинецкая (Метриум). "Девелопером года" профессиональное сообщество выбрало ГК "КОРТРОС". Также был определен обладатель Гран-при премии Urban Awards. Победителя выбирали гости из проектов-финалистов премии. Им стал жилой ЖК AQUATORIA от Wainbrige.

Оргкомитет также отметил специальной наградой "Proptech решение: поиск новых новостроек" агрегатора Dombook.

Результаты голосования жюри по традиции заверены Независимым консультантом премии фирмой PwC. Партнерами Urban Awards в этом году стали ГК "Инград", ведущий финансовый институт страны Сбер, крупнейший бренд в области производства и установки лифтового оборудования Otis, портал "Медиалогия", консалтинговая компания "Топ идея". Партнером номинации "Лучший жилой комплекс элит-класса" является строительная компания Wainbridge, партнером номинации "Лучший строящийся жилой комплекс элит-класса Москвы" – корпорация Mitsubishi Electric в России.

Генеральный партнер премии – агентство по услугам проведения рекламных кампаний, маркетинговых исследований и мероприятий GMK также вручил свою специальную награду "За нетривиальную коллаборацию". Обладателем стал Russian Design District от Группы Родина.