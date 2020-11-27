В Москве пройдет премьера балета "Щелкунчик. Новая версия"

В Москве пройдет премьера балета "Щелкунчик. Новая версия"
Фото: пресс-служба
Постановка являет собой симбиоз классического “Щелкунчика”, современной хореографии и и технологическими новшествами XXI века

Московский театр "Корона русского балета" 2 декабря начинает показ балета "Щелкунчик. Новая версия". Премьера спектакля состоится в Фольклорном центре под управлением Людмилы Рюминой.

Сегодня, когда во всем мире балет “Щелкунчик” ассоциируется с волшебной историей любви, зародившейся в Рождество, сложно представить, что этот балет далеко не сразу полюбился зрителю и был признан одним из шедевров русской классики. Каждый из нас до сих пор продолжает открывать новые смыслы и грани и именно это побуждает хореографов во всем мире к созданию новых редакций спектакля.  

Глубоко проникшийся историей спектакля хореограф Московского театра “Корона русского балета” Анатолий Емельянов готов представить балет в своей редакции. Постановка Емельянова являет собой симбиоз классического “Щелкунчика”, современной хореографии и и технологическими новшествами XXI века, последние прочно заняли свое место в визуальном оформлении постановки.

Хореография – Анатолий Емельянов

Видеохудожник – Алексей Чой

Театр "Корона русского балета" уже более 20 лет радует своего зрителя множественными постановками и неопровержимым талантом и мастерством труппы.  

Начало спектакля – в 18:00. Продолжительность: до 2,5 часа (с антрактом).

Полина ДОРОЖКИНА

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