У Би-2 состоялась премьера нового клипа "Бог проклятых"

Группа сняла настоящий готический фильм

28 ноября у Би-2 состоялась премьера сразу и новой песни, и свежего клипа "Бог проклятых". Видео выложили на официальной странице группы в "Ютуб". Автором новой работы музыкантов стал сценарист, продюсер и режиссер-постановщик Владимир Беседин.

Трехминутный ролик вышел полноценным фильмом со своим сюжетом, напоминающим готические романы, а также потрясающей кульминацией.

Шура Би-2 отметил, что клип похож на саундтрек к какой-нибудь картине, хотя, на самом деле, получилось наоборот – это целый фильм к синглу.

"Он выглядит, как саундтрек для какого-то большого кино, потому что я для себя в шутку это называл "если бы Тарантино снимал "Отверженных", то они выглядели бы так",

– поделился музыкант.

Лева Би-2 признался, что съемочная группа столкнулась с непростой задачей, а процесс создания видео оказался продуман до мелочей.

"Четыре съемочных дня были отработаны, как часы! Это заслуга прекрасной команды режиссера Владимира Беседина",

– заявил он.

По словам Левы Би-2, сначала задумка режиссера напугала его. Музыкант переживал, что клип напомнит поклонникам печальную линию роликов "Виски" и "Пекло". Однако позже музыкант передумал, поверив режиссеру. Лева Би-2 подчеркнул, что музыка, идея и песня замечательно слились, демонстрируя зрителям тему отношений поколений отцов и детей.

"Эта песня посвящается всем отверженным, униженным и оскорбленным, коих с каждым годом становиться всё больше и больше",

– отметил музыкант.

Беседин поведал, что вдохновлялся популярными фильмами ужасов, например, "Сиянием" Стенли Кубрика и "Psycho" Альфреда Хичкока. Атмосфера первой картины оказала большое воздействие на сценарий клипа. Режиссер, услышав песню, захотел показать в видео борьбу чего-то маленького с большим и несправедливым. Группу автор сценария видел рассказчиками, представляющими добро. Беседин признался, что изначального у него было две идеи. Однако одна из них была слишком смелой и он думал, что музыканты ее не одобрят.

"Но после того как я рассказал вкратце историю нашего гадкого утенка, ребята за это схватились и дали зеленый свет. Это, конечно, безумно вдохновило!"

– добавил Беседин.

20 ноября на "Ютуб" был выложен 20-секундный тизер, который посмотрели более 100 тысяч человек. Фанаты группы активно оставляли свои отзывы о клипе и его кинематографичности в комментариях. Многие отметили, что получился не клип, а целый фильм или даже сериал. Некоторым видео напомнило трейлер к ленте.

"Снимали клип и случайно получили Оскар", " Опять сериал случайно сняли", – восхитились поклонники.

"Бог проклятых" – это третья композиция из нового альбома Би-2, который поклонники увидят в 2021 году. Эта песня не похожа на предыдущие два трека "Пекло" и "Депрессия", которые группа выпустила в этом году.

"Я думаю, что в России это первый своеобразный опыт перенесения госпела на рок-сцену", – рассказал Лева Би-2. Он подчеркнул, что Шура Би-2 каждый месяц заглядывает в его архивы, где и отыскал эту песню. Лева сомневался в этом треке, но Шуре композиция очень понравилась и он захотел ее исполнить. Однако в итоге спел ее Лева.

"Вообще, изначально эту песню должен был петь ее я, но когда Лева принес и показал мне текст – он напел ее demo – я сказал, что тот месседж, который заложен в этой песне, донесет только он; я буду присутствовать тут как бэк-вокалист в припеве",

– добавил Шура.

На цифровых площадках поклонники могут получить ЕР, в который входит сама композиция, а также караоке-версия и каверы. В записи альтернативных версий участвовали также: молодая талантливая исполнительница Лиза Громова; один из самых перспективных постпанк коллективов нынешнего времени – MidnightFaces; прогрессивный танцевальный электронщик P.PATиакапельная команда JukeboxTrio.