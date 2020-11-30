28 ноября состоялся ежегодный вечер "Сон в зимнюю ночь"

Благотворительный фонд Константина Хабенского собрал 4,3 млн руб. в рамках состоявшегося 28 ноября ежегодного благотворительного вечера "Сон в зимнюю ночь". Все собранные средства направлены на помощь детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга.

Из года в год мероприятие собирает известных деятелей искусства. На этот раз в вечере приняли участие основатель фонда Константин Хабенский, Екатерина Варнава, Виктор Добронравов, Мария Кравченко, Агата Муцениеце, Михаил Башкатов.

Кульминацией благотворительного ужина стал аукцион. Приглашенные звезды и специальные гости мероприятия разыграли пять лотов: билеты в Большой театр на балет "Щелкунчик", участие в благотворительном футбольном матче в рамках PatrikiFilmFestival, билеты на спектакль с участием Константина Хабенского, фотосессия от Даниила Величко и новогоднее видео-поздравление от Александра Реввы.

Организаторами вечера стали юридическая компания Alliance Legal CG, event-агентство Анастасии Рыболтовер и креативное бюро "Тритамата". "Этот год особенно непрост. Эпидемиологическая ситуация и связанные с ней ограничения усложнили нам задачу, но несмотря на все трудности мы собрались", – отметил партнер Alliance Legal CG Дмитрий Фесько.