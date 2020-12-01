Постановка рассказала о жене великого писателя, ее самопожертвовании на алтаре семьи и служении творчеству гениального мужа

В московской "Школе современной пьесы" прошла третья по счету премьера нынешнего сезона. На этот раз зрители увидели изнутри жизнь семьи великого русского писателя Льва Николаевича Толстого в драме режиссера Александра Созонова по пьесе Ольги Погодиной-Кузминой "Толстого нет".

Можно ли построить семейное счастье, если оно основано на самоотречении и жертвенности? Где кончается любовь и начинается ненависть между самыми близкими людьми? Для каждого из нас жизнь приготовила свой ответ. В семье гениального писателя – великого романиста Льва Николаевича Толстого – не было идеальных отношений.

Спектакль "Толстого нет" рассказывает о жене гения, о ее самопожертвовании на алтаре семьи, ее служении творчеству мужа. Софья Андреевна была тем ангелом-хранителем, благодаря которому существовала их семья, а гений Льва Толстого смог раскрыться в полной мере.

В 1910 году в Ясной Поляне собрались двое сыновей Лев (Павел Дроздов), Илья (Иван Мамонов), дочь Александра (Валерия Ланская), а также близкие четы Толстых. Дни тяжелобольного 82-летнего графа Толстого были сочтены. Хотя Льва Николаевича действительно нет в спектакле, но невидимое присутствие автора мировых шедевров держит в страхе и благоговении всех домочадцев. Родственники и близкие гадают, как "папА" разделит свое многомиллионное состояние. Они обсуждают отношения между собой, великим писателем и всем миром.

66-летнюю Софью Андреевну играет прекрасная Ирина Алферова. Как рассказал режиссер Александр Созонов, он принес в театр пьесу Погодиной-Кузминой специально для этой актрисы.

"Спектакль придумался моментально, как только я увидел Ирину Ивановну на сцене этого театра", – поделился режиссер. Ирина Алферова смогла выразить подлинную драму матери, жены, которая вместо идиллии на закате жизни видит распри и ненависть между родными людьми. "Ужасное прозрение видеть, какими ничтожествами вырастают твои дети!" – горькие слова героини.

Спектакль построен на подлинных документах – дневниках, письмах.