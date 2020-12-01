Деловая программа форума будет посвящена в целом экономике, а также темам МСП стран-участниц ШОС и БРИКС, туризму и экспорту

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга по текущим вопросам внешней политики РФ проанонсировала Международную неделю бизнеса – 2020, которая пройдет с 8 по 11 декабря в Уфе в гибридном формате – онлайн и офлайн.



"Задача форума – выявление и обсуждение ключевых вопросов развития бизнеса в сложившейся мировой экономической ситуации. Ожидается, что в неделе бизнеса примут участие около десяти тысяч зарегистрированных онлайн-участников, а зрителями станут миллионы", – сказала Мария Захарова.

Она добавила, что в 2020 году Россия является председателем ШОС и БРИКС. Несмотря на перенос встречи лидеров стран, тематические мероприятия и форумы продолжаются в онлайн-формате.

Деловая программа Международной недели бизнеса-2020 в Уфе будет посвящена в целом экономике, а также темам МСП стран-участниц ШОС и БРИКС, туризму и экспорту.

Следить за деловой программой онлайн смогут все пользователи. Регистрация доступна на официальном портале ibw-bashkortostan.com.

Организатор Международной недели бизнеса – правительство Башкортостана. Оператором проведения МНБ-2020 выступило Конгресс-бюро республики Башкортостан "Офис-группа".