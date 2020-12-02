Инновационная модель обладает высокой мощностью, что значительно ускоряет процесс приготовления

Стационарный миксер STARWIND SPM8183 станет идеальным помощником на кухне. Благодаря стильному дизайну и универсальному серебристому цвету модель впишется в любой интерьер.

Насадка инновационной модели STARWIND обеспечивает равномерное перемешивание не только в центре чаши, но и по бокам благодаря особой технологии: она вращается и по кругу, и вокруг своей оси. Кроме того, миксер обладает высокой мощностью в 1600 Вт и шестискоростным режимом, что позволяет прибору работать даже с твердыми продуктами.

Несмотря на высокую производительность STARWIND SPM8183 работает очень тихо даже на последней скорости. Этого удалось добиться благодаря предотвращающим вибрацию резиновым ножкам-присоскам.

Планетарный миксер отлично подойдет для готовки вкусной выпечки на большую компанию. Нержавеющая чаша объемом 7 л вместит огромную порцию теста.

В комплектацию входят насадки для теста, в виде крюков, венчик для взбивания сливок или белков и силиконовая лопатка. Также в наборе есть специальная защита для чаши из пластика – она позволяет предупредить разбрызгивание жидких продуктов. Все погружные элементы, а также сама емкость, выполнены из высококачественной нержавеющей стали – они легко снимать и можно мыть в посудомоечной машине.

Более подробную информацию можно узнать на официальном сайте. Купить планетарный миксер – здесь.