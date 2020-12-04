Окунуться в праздничную атмосферу западных соборов помогут написанные в разные эпохи музыкльные шедевры

Фонд "Коллегиум Музикум" представляет: 6 декабря в рамках VII Международного Рождественского фестиваля духовной музыки "Адвент" в Соборе святых Петра и Павла пройдет концерт "Европейское Рождество: орган и голос". В вечере примут участие выпускница вокального факультета лондонского Королевского музыкального колледжа Мария Остроухова и выдающийся российский органист, клавесинист и композитор Федр Строганов. В программе: И. С. Бах, К. Монтеверди, К. Сен-Санс, Ф. В. Строганов, Л. Люцци, Х.-А. Штамм, Ф. Мендельсон, Дж. Уэйн, У. Каммингс и традиционные рождественские гимны.



Меццо-сопрано Мария Остроухова и органист Федор Строганов познакомят зрителей с музыкальными традициями европейского Рождества. Окунуться в праздничную атмосферу западных соборов помогут шедевры органной музыки, написанные в разные эпохи специально к этому периоду года, праздничные духовные арии и традиционные рождественские гимны. Это возможность совершить необычное путешествие в пространстве и времени: услышать Рождество так, как его слышали итальянцы в начале XVII века в блестящей Венеции, современники Баха в университетском Лейпциге, прихожане больших парижских церквей во времена Дюма.

Начало концерта – в 19:00. Длительность – 1 час 30 минут

Возраст: 12+. Билеты – https://collegiummusicum.ru/

Исполнители:

Мария Остроухова (меццо-сопрано) – выпускница вокального факультета лондонского Королевского музыкального колледжа. Призер международных конкурсов Austria BarockAkademie, London Handel Competition, Competizionedell'Opera и других. В репертуаре певицы музыка пяти веков – от Возрождения до современности; ведущие партии в операх Монтеверди, Генделя, Перголези, Россини, Моцарта, Р. Штрауса, Сметаны, Бриттена, Равеля.

Она постоянный участник Генделевского фестиваля в Лондоне. Выступала в Опере Тенерифе, в Брукнерхаусе в Линце, Ройял-фестивал-холле в Лондоне, Концертном зале имени Чайковского в Москве; на Фестивале в Райдейле, Оперном фестивале в Лонгборо, Генделевских фестивалях в Лондоне и Галле. В 2019 году выступала в ТеатроКомунале в Болонье, на Международном музыкальном фестивале "Евразия" в Екатеринбурге. На 2020 год запланировано сотрудничество Остроуховой с театрами Operá Nomade (Франция) и Grange Park Opera (Великобритания).

Федор Строганов – выдающийся российский органист, клавесинист, композитор, преподаватель Московской консерватории, член Союза композиторов России. Окончил Московскую консерваторию (композиция, орган), стажировался в Парижской консерватории (классы М. Шапюи, О. Латри, П. Мефано, Ж. Гризе). Ведет обширную концертную деятельность, исполняя музыку композиторов разных эпох и собственные сочинения. Сотрудничает с всемирно известными коллективами, участник фестивалей в России и за рубежом, в том числе фестиваля Гайдна в Айзенштадте, Моцарта в Вюрцбурге, "ViredStrings" в Сан-Франциско и многих других.