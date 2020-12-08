Всего один процент женщин на Мамбе не верит в гармоничные отношения

Всего один процент женщин на Мамбе не верит в гармоничные отношения
Фото: pixabay.com
При этом 42,9% пользовательниц сайта сталкивались с домашним насилием

Ко Международному дню борьбы с насилием в отношении женщин сайт знакомств "Мамба" и центр "Насилию.нет" инициировали специальный опрос. В нем приняли участие 6342 пользовательниц в возрасте от 18 до 65 лет, которые ищут свою вторую половинку. 

Опрос должен был узнать, каков процент женщин, которые стали жертвами домашней тирании, какие были в связи с этим психологические аспекты, также важно было выявить степень готовности обратиться за помощью.

Увы, по результатам опроса выяснилось, что 42,9% пользовательниц сталкивались с домашним насилием. Около 85% женщин признали, что для нашей страны это насущная проблема. Однако почти 50% не готовы попросить помощи. Причинами отказа от поддержки стали: малая осведомленность о работе таких центров (35,4%), почти столько же – 35% женщин – уверенны в самостоятельном решении проблемы. Некоторые (13,8%) не хотят усложнять ситуацию, 10,3% испытывают чувство стыда, а 8,5% участниц опроса не доверяют  кризисным центрам. 

Участницам опроса также задавали вопрос "Кто виноват?". 48,4% женщин уверены, что вину несет партнер. 40,1% же считают, что виноваты оба человека в паре. 4,5% отметили, что всему виной спиртное. Всего лишь 2,8% полагают, что виноваты сами. Среди других причин насилия оказались: интриги родных, вмешательство знакомых, бездействие правоохранительных органов, низкий уровень воспитания и духовного развития, психические заболевания партнера и т. д.

Впрочем, опрос обнаружил и положительные моменты. Больше половины зарегистрированных на Мамбе женщин – целых 76,8% – хотят найти мужчину для серьезных отношений. 60% надеются выйти замуж. Впрочем, лишь 1% женщин полагает, что не бывает отношений без насилия. 

Мамба считает одной из своих миссий дать женщинам возможность построить отношения на основе любви и заботе. Поэтому для сайта крайне ценны такие опросы. Они позволяют понять аудиторию и затем предоставить ей нужную информацию. К счастью, лишь 1% женщин разочарованы в отношениях с мужчинами. 

Как отметил исполнительный директор Мамбы Ярослав Сергеев, он часто упоминает в интервью о том, что главное условие для поиска пары – это позитивный настрой. 

Полина ИВАНОВА

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