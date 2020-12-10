В рамках форума Международная неделя бизнеса-2020 премьер-министр республики Башкортостан Андрей Назаров обсудил с делегацией из Казахстана перспективы развития торгово-экономических связей и строительства оптово-распределительных центров.

"Для республики Башкортостан Казахстан является основным партнером и ближайшим соседом. У нас есть большой нереализованный потенциал сотрудничества, который можно существенно расширить в ближайшее время, даже несмотря на имеющиеся ограничения", – сказал Андрей Назаров.

Правительством республики Башкортостан заключены Соглашения о сотрудничестве с рядом регионов Казахстана, которые являются правовой основой для совместной работы. Также в планах у руководства Башкирии открытие представительства в городе Нур-Султане, что позволит укрепить торгово-экономические связи между регионом и Казахстаном.

В ходе встречи участники сделали акцент на развитии экспортно-импортных отношений. По итогам 2019 года Казахстан занимает четвертое место во внешнеторговом обороте Башкирии. За январь – сентябрь 2020 года взаимный товарооборот сложился на уровне $221,8 млн, при этом экспорт зафиксирован на сумму $207,2 млн и импорт $14,6 миллиона. Толчком в развитии торгово-экономических отношений между Башкирией и Казахстаном может стать строительство оптово-распределительных центров.

"На встрече с Алексеем Николаевичем (министр торговли и услуг Республики Башкортостан Гусев Алексей Николаевич – прим.) мы рассматривали перспективы торговли. У нас есть интересы, и есть ниши, которые и ваших производителей могут обеспечить поставками, и продвигать башкирские товары в Казахстане в том числе. Это направление логистическая инфраструктура и оптово-распределительные центры" – сообщил советник-посланник посольства Казахстана в России Нуржан Каджиакбаров в ходе совещания.

Оптово-распределительные центры выполняют функцию хабов, через которые идут потоки как экспорта, так и импорта. Республика Башкортостан имеет выгодное расположение с точки зрения логистики, так как через ее территорию проходят три федеральные трассы, а в радиусе 500 км находятся шесть городов-миллионников.

Форум Международная неделя бизнеса-2020 проходит с 8 по 11 декабря в столице республики Башкортостан городе Уфе в гибридном формате – онлайн и офлайн. Деловая программа форума рассчитана на четыре дня и посвящена теме малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС, предпринимательству в России, туризму, экономике и экспорту.

