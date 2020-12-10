Башкирия и Казахстан планируют совместный проект по строительству оптово-распределительных центров

Башкирия и Казахстан планируют совместный проект по строительству оптово-распределительных центров
Фото: пресс-служба

В рамках форума Международная неделя бизнеса-2020 премьер-министр республики Башкортостан Андрей Назаров обсудил с делегацией из Казахстана перспективы развития торгово-экономических связей и строительства оптово-распределительных центров.

"Для республики Башкортостан Казахстан является основным партнером и ближайшим соседом. У нас есть большой нереализованный потенциал сотрудничества, который можно существенно расширить в ближайшее время, даже несмотря на имеющиеся ограничения", – сказал Андрей Назаров.

Правительством республики Башкортостан заключены Соглашения о сотрудничестве с рядом регионов Казахстана, которые являются правовой основой для совместной работы. Также в планах у руководства Башкирии открытие представительства в городе Нур-Султане, что позволит укрепить торгово-экономические связи между регионом и Казахстаном.

В ходе встречи участники сделали акцент на развитии экспортно-импортных отношений. По итогам 2019 года Казахстан занимает четвертое место во внешнеторговом обороте Башкирии. За январь – сентябрь 2020 года взаимный товарооборот сложился на уровне $221,8 млн, при этом экспорт зафиксирован на сумму $207,2 млн и импорт $14,6 миллиона. Толчком в развитии торгово-экономических отношений между Башкирией и Казахстаном может стать строительство оптово-распределительных центров.

Фото: пресс-служба

"На встрече с Алексеем Николаевичем (министр торговли и услуг Республики Башкортостан Гусев Алексей Николаевич – прим.) мы рассматривали перспективы торговли. У нас есть интересы, и есть ниши, которые и ваших производителей могут обеспечить поставками, и продвигать башкирские товары в Казахстане в том числе. Это направление логистическая инфраструктура и оптово-распределительные центры" – сообщил советник-посланник посольства Казахстана в России Нуржан Каджиакбаров в ходе совещания.

Оптово-распределительные центры выполняют функцию хабов, через которые идут потоки как экспорта, так и импорта. Республика Башкортостан имеет выгодное расположение с точки зрения логистики, так как через ее территорию проходят три федеральные трассы, а в радиусе 500 км находятся шесть городов-миллионников.

Форум Международная неделя бизнеса-2020 проходит с 8 по 11 декабря в столице республики Башкортостан городе Уфе в гибридном формате – онлайн и офлайн. Деловая программа форума рассчитана на четыре дня и посвящена теме малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС, предпринимательству в России, туризму, экономике и экспорту.  

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

новости партнеров

Запуск российской космической ракеты довел американцев до нервного срыва

В Роскосмосе намекнули на двойные стандарты США

Россия и НАТО проведут первые за 10 лет совместные учения

Маневры пройдут около Пакистана

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей