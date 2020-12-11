В МДМ прозвучат "Музыкальные хиты Голливуда"

В МДМ прозвучат "Музыкальные хиты Голливуда"
Фото: пресс-служба
Москвичи услышат мелодии из киношедевров

В Светлановском зале Московского Международного дома музыки 16 декабря состоится грандиозный концерт. В исполнении Симфонического оркестра Москвы “Русская филармония”, Мари Карне и Маргариты Позоян прозвучат музыкальные "визитные карточки" фильмов Голливуда: "Титаник", "Телохранитель", "Серенада солнечной долины", "Вестсайдская история", "Игра престолов", "Эммануэль", "Миссия невыполнима", "Профессионал", "Крестный отец", "Список Шиндлера", сериала о Джеймсе Бонде, "Артист" и "Ла-Ла Лэнд". Это высочайший стандарт киномузыки, к которому стремятся титулованные композиторы и исполнители всего мира. 

Фото: пресс-служба

Музыка – важнейшая составляющая большинства фильмов и сериалов. Она не только может быть фоном для происходящего на экране, но способна создать настроение и атмосферу картины.

Мелодии из киношедевров узнаются нами по первым нотам, и порой они не менее популярны, чем сами эти киношедевры. Не случайно лучшие саундтреки живут самостоятельной жизнью и часто звучат со сцены, пробуждая в слушателях целый шлейф эмоций и чувств, заставляя вновь и вновь проживать любимые сюжеты, чувствуя себя в концертном зале немного "как в кино".

 

Начало концерта – в 19:00.

ММДМ находится по адресу: Космодамианская набережная, д. 52, стр. 8.

Подробности – https://orchestra.ru/concert/muzikalnie-hiti-gollivuda-161220

Заказ билетов в кассах оркестра по телефону: +7 (495) 151-99-99.

Также билеты можно заказать на сайте оркестра.

Полина ДОРОЖКИНА

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