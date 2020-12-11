В один вечер три выдающихся органиста разных поколений будут исполнять музыку знаменитого немецкого композитора на историческом интрументе

Фонд "Коллегиум Музикум" представляет: 13 декабря в рамках VII Международного Рождественского фестиваля духовной музыки "Адвент" в Соборе святых Петра и Павла пройдет Органный концерт "Бах-гала" .



В один вечер три выдающихся органиста разных поколений будут исполнять на историческом инстументе собора музыку знаменитого немецкого композитора. На прошлых фестивалях этот формат завоевал огромный успех, и в этом году молодой российский солист, лауреат ряда престижных конкурсов Иван Царёв, испанский органист Даниэль Сальвадор и мэтр отечественной органной школы, заслуженный артист России Александр Фисейский подготовили программы, которые позволят услышать орган во всем его блеске.Все трое органистов – виртуозы, и слушателей ждет марафон самых эффектных произведений Баха.

Иван Царёв – один из самых ярких молодых органистов нашей страны. За прошедший год он трижды поднимался на пьедестал крупнейших отечественных конкурсов, в том числе III Всероссийского музыкального конкурса по специальности "орган" (Москва). Для выступления он выбрал блистательный цикл Баха Токката, Адажио и Фуга домажор, а также сочинение Шарля-Мари Видора изцикла "Bach'sMemento".

Даниэль Сальвадор, занимающий престижный пост титулярного органиста Папской Базилики Св. Михаила в Мадриде, исполнит два контрастных минорных цикла Баха. Фантазия и фуга ля минор (BWV 561)—редко звучащее сочинение, младший "собрат" известной Прелюдии и фуги ля минор BWV 543. Авторство опуса долго подвергалось сомнению, он был опубликовал лишь спустя 130 лет после смерти Баха.

Его уникальность состоит в удивительном сочетании разных стилевых элементов – от строгой архаики до эффектных приемов в стиле виртуозных концертов Вивальди; при этом звучание в изысканной регистровке обретает едва ли не космический характер. В противоположность неземной легкости этого цикла, Фантазия и фуга соль минор носит остро драматический характер и является редким для Баха примером автобиографического сочинения: Фантазия, построенная на контрасте отчаянных возгласов и тихой мольбы написана как непосредственный отклик на смерть первой жены.

Последним место за органом займет заслуженный артист России, профессор Академии музыки имени Гнесиных Александр Фисейский. Это один из самых авторитетных и уважаемых органистови интерпретаторов музыки Баха не только в нашей стране, но и в мире.

Сочинения немецкого мастера всегда занимали особое место в творчестве Фисейского. Он не раз исполнял цикл всех его органных произведений в России и за рубежом, причем в Дюссельдорфе Фисейский исполнил этот цикл в течение одного дня: музыкант провел за органом практически без перерыва 19 часов – с 06:30 до 01:30 следующего дня! 13 декабря он исполнит органные обработки рождественских хоралов, раннюю Прелюдию соль мажор и Токкату и фугу ре минор – произведение, который каждый мечтает хоть раз услышать в потрясающей атмосфере собора.

В программе:

Иоганн Себастьян Бах (1685 – 1750)

Токката, адажио и фуга до мажор, BWV 564

Шарль-Мари Видор (1844 – 1837)

"Mattheusfinal" изцикла "Bach'sMemento"

Исполняет Иван Царёв

Иоганн Себастьян Бах

Фантазия и фуга ля минор, BWV 561

Фантазия и фуга соль минор, BWV 542

Исполняет Даниэль Сальвадор

Прелюдия соль мажор, BWV 568

Шесть рождественских хоральных прелюдий из "Органной книжечки"

Nun komm’, der Heiden Heiland, BWV 599

Herr Christ, der ein’geGottes-Sohn, BWV 601

Puernatus in Bethlehem, BWV 603

LobtGott, ihr Christen, allzugleich, BWV 609

Jesu, meineFreude, BWV 610

WirChristenleut’, BWV 612

Токката и фуга ре минор, BWV 565

Исполняет Александр Фисейский

Начало концерта – в 19:00.