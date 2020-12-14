Стать Дедом Морозом в предпраздничное время и помочь тяжелобольному ребенку может каждый

В минувшие выходные стартовала всероссийская благотворительная акция "Сердцем к сердцу" в поддержку подопечных фонда "Линия жизни". Цель акции – собрать средства для лечения 50 детей.



Закрытая пресс-конференция, посвященная запуску мероприятия, прошла с соблюдением всех норм, связанных с профилактикой новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в офисе лидера парфюмерно-косметического рынка России компании Л’Этуаль совместно с российской сетью супермаркетов "Перекресток".

В рамках своего выступления президент фонда "Линия жизни" Фаина Захарова отметила, что главная задача фонда – сделать доступной высокотехнологичную помощь и дать возможность врачам вылечить маленьких пациентов, когда это позволяет современная медицина. Для этого фонд уже более 16 лет оказывает помощь детям по всей стране – от Калининграда до Владивостока.

Акция даст возможность увеличить их число на 50 человек. Собранные в рамках акции средства будут направлены детям со сложными, часто труднопроизносимыми диагнозами: ДЦП, спастической диплегией, спастическим тетрапарезом, артикуляционной апраксией, синдромом Штурге-Вебера и другими.

Татьяна Володина, генеральный директор Л’Этуаль, рассказала о том, как важно поддерживать такие значимые социальные проекты, особенно в столь тяжелое время, несмотря на все вызовы, с которыми компании страны столкнулись в текущем году.

"Декабрь – волшебный месяц, и именно в декабре хочется помочь тем, кто в этой помощи нуждается. Мы решили, что не будем менять традиции, – прокомментировала она старт акции. – Я подумала, что нужно привлечь кого-то еще очень мощного, чтобы акция звучала сильнее. X5 Retail Group нас тут же поддержал. Впервые Л’Этуаль и сеть "Перекресток" объединили свои усилия, чтобы помочь детям".

"Приходите в "Перекресток" и творите добро!" – призвал всех генеральный директор этой сети Владислав Курбатов. И добавил: "Мы уже более 15 лет сотрудничаем с фондом "Линия жизни" и вместе смогли помочь более чем 800 детям. Очень рады, что в этот процесс вовлекаются наши партнеры и покупатели, и с каждым годом их число растет".

Фаина Захарова рассказала о деталях акции, которая полностью отвечает "Закону 5 П", принятом в благотворительном фонде "Линии жизни": Помогать – правильно, просто, приятно, полезно".

Механика акции действительно очень простая: 100 руб. с покупки каждого аромата Trussardi в розничных магазинах Л’Этуаль и на сайте letoile.ru/kids, а также 1 руб. с каждой 1 тыс. руб. в чеке за покупки в магазинах "Перекресток" будут перечислены в фонд "Линия жизни". Срок проведение акции – с 12 декабря 2020-го по 15 января 2020 года.

В завершение мероприятия президент благотворительного фонда "Линия жизни" Фаина Захарова поблагодарила партнеров: "Я очень счастлива, что в этом году такие крупные компании объединились ради общего доброго дела. Миссия нашего фонда – вдохновлять на поддержку и реализацию высокотехнологичных проектов, устремленных в будущее и обеспечивающих здоровье детей России.В ближайший месяц мы будем делать это вместе".

Присоединяйтесь. Делать добрые дела проще, чем может показаться.