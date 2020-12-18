В Москве исполнят рождественские кантаты Баха

В Москве исполнят рождественские кантаты Баха
Фото: pixabay.com
Произведениями великого композитора закроют VII Международный Рождественский фестиваль духовной музыки "Адвент"

Традиционное исполнение рождественских кантат Иоганна Баха 20 декабря в Соборе святых Петра и Павла станет кульминацией и завершением мероприятия. С Рождеством связаны более 20 кантат великого кантора, что до сих пор позволяет не повторяться, а каждый год радовать аудиторию музыкой, прежде не исполнявшейся на фестивале.

В воскресенье прозвучат две праздничные кантаты "1-й день Рождества Христова", а также первая кантата из знаменитой "Рождественской оратории". Первая из них погружает в пасторальный уют и тихую святость рождественской ночи, а двум другим виртуозность и праздничное звучание труб и литавр придает исключительную торжественность.

Исполнение рождественских кантат Баха – продолжение грандиозного и уникального проекта фонда Collegium Musicum, в рамках которого все произведения великого композитора звучат на исторических инструментах в пространстве собора с комментариями крупнейшего знатока духовной музыки Романа Насонова. Это редкий даже для современной западной концертной практики эксперимент. В составе ансамбля Collegium Musicum играют выпускники Московской консерватории и других вузов Москвы, специализирующиеся на исполнении музыки барокко и прекрасно владеющие особенностями баховского стиля.

Духовная музыка Иоганна Баха всегда особенно ценилась в России. В советское время именно она для многих людей, отрезанных идеологией от церкви, становилась путеводной звездой, приводила к христианству, учила любви к богу и приобщала к христианским ценностям.

Сегодня духовные сочинения Баха продолжают играть большую роль в жизни верующих людей. В России возрождение традиций ее исполнения – важная составляющая общего духовного возрождения страны. Величие фигуры Баха и его музыки не раз подчеркивал митрополит Илларион, который справедливо говорит о надконфессиональном характере творений композитора.

"В музыке Баха удивительным образом соединились сильнейшее индивидуальное религиозное чувство и многовековой опыт христианской церкви", – рассказал соавтор проекта, авторитетный исследователь старинной духовной музыки, доцент Московской консерватории ­Роман Насонов.

"Слушая музыку Баха и православные, и католики, и лютеране могут почувствовать в нем своего единоверца. Каждому эта музыка доступна, нужны лишь внимание, любовь и наше желание эту музыку воспринять", – отметил архиепископ Евангелическо-лютеранской церкви в России Дитрих Брауэр.

В программе:

И. С. Бах

Кантаты на 1-й день Рождества

Кантата № 197а "EhreseiGottinderHöhe" ("Слава в вышних богу")

Кантата № 91 "Gelobetseistdu, JesuChrist" ("Слава тебе, Иисусе Христе")

Кантата № 248/1 – первая часть "Рождественской оратории": "Jauchzet, frohlocket, auf, preisetdieTage" ("Ликуйте, возрадуйтесь! день сей хвалите!")

Художественный руководитель и дирижер ансамбля Collegium Musicum – Олег Романенко.

Начало концерта – в 19:00.

Полина ДОРОЖКИНА

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