Время победителей: объявлены лауреаты юбилейной X Премии "Время инноваций-2020"

Время победителей: объявлены лауреаты юбилейной X Премии "Время инноваций-2020"
Фото: Пресс-служба
В рамках официальной части мероприятия прошла пятая практическая конференция, посвященная презентации бизнес-кейсов участников

Именно инновации – основной драйвер роста – помогают человечеству быстрыми шагами подниматься на новые ступени развития. 11 декабря уже в десятый раз Премия "Время инноваций" назвала флагманов российской экономики, определяющих инновационную деятельность как приоритетную стратегию, тех, кто идет по трудному новаторскому пути, развивая экономику и повышая качество жизни.

В рамках официальной части мероприятия прошла пятая практическая конференция, посвященная презентации бизнес-кейсов участников, обмену опытом по созданиюи внедрению инноваций, а также обсуждению перспектив развития потребительских трендов.

Завершением официальной части мероприятия стала торжественная церемония награждения лучших проектов, выделенных экспертами Премии, вручаемой за лучшие практики и проекты по внедрению, разработке и развитию инноваций в разных сферах. В этом году независимой награды удостоились более 50 компаний, в числе которых Сбербанк, "Аэрофлот", Инновационный центр Ай-Теко и Фонд "Сколково", АО "СО ЕЭС", MAER, ГБУ "Агентство инноваций Москвы", X5 Retail Group, "АК БАРС" БАНК, Розничная сеть О’КЕЙ, Банк "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ", Dell Technologies, Faberlic, ООО "Эссилор – ЛУЙС-Оптика", Группа компаний Газпромбанк Лизинг, Сбер Лизинг, Inforce, Greenway, Herbalife Nutrition, сеть фитнес-клубов X-Fit в России, муниципальный проект поддержки МСП в период пандемии #СделановКрасногорске, Страховой дом "ВСК", страховые компании "Ингосстрах – жизнь" и "Росгосстрах жизнь", ООО Система-БиоТех.

Фото: Пресс-служба

Все больше компаний при внедрении инноваций отталкиваются от запросов конечных потребителей. Именно этим объяснила успех руководитель отдела маркетинга Inforce Дарья Гладун: "При создании нашего бренда мы ориентировались на потребности клиентов и пришли к тому, что именно они диктуют нам инновации. Наш продукт с уникальными технологиями делает работу легче и эффективнее. Спасибо, что отметили Inforce в области инноваций".

Спортивная индустрия тоже не стоит на месте – на рынке услуг и товаров появляется все больше новых приложений и методик для усовершенствования взаимодействия с клиентом. Об одном из подобных новшеств рассказала пиар-директор X-Fit в России Ольга Чинёнова: "Система тренировочных методик Smart Fitness была создана экспертами X-Fit более пяти лет назад. За это время миллионы людей оценили ее преимущества – смогли вернуться к здоровому образу жизни благодаря восстановлению естественных функций организма и выраженным фитнес-результатам. Важно не просто вывести на рынок новый продукт, а видеть, как он работает – день за днем. Для нас значимо, что именно повседневная практика X-Fit уже не в первый раз получает высокую оценку специалистов".

Новаторские идеи внедряются также и в социальную сферу, модернизируя государственные услуги и решая острые социально-экономические проблемы. Победу одной из таких инноваций в Премии прокомментировала глава городского округа Красногорск Эльмира Хаймурзина: "Онлайн-агрегатор "Сделано в Красногорске" – это поддержка для предпринимателей. Мы запустили его в апреле, чтобы горожане познакомились с теми, кто работает совсем рядом и, находясь на самоизоляции, смогли заказывать товары местного производства с доставкой и пользоваться услугами, к примеру, образовательных центров, в режиме онлайн. С тех пор количество резидентов платформы "Сделано в Красногорске" возросло в разы – сегодня их уже больше 90, сервисом пользуются тысячи красногорцев".

Фото: Пресс-служба

Итоги прошедшей в Сочи Премии были высоко оценены представителями компаний-участников. "Для нас большая честь быть в числе победителей, внедряющих инновации в своей деятельности. Признание наших достижений в номинации "Товары для ухода за домом" – лучшая мотивация для дальнейшего развития в области экологичной и безопасной уборки. Благодарим жюри и потребителей за оказанное нам доверие", – поделилась впечатлениями о победе в двух номинациях креативный директор Greenway Елена Паночевных.

"Для нас эта награда очень символична! Ровно 40 лет назад история Herbalife Nutrition началась с запуска протеинового коктейля "Формулы-1". Сегодня его первый несладкий вкус, куриный крем-суп,победил в категории "Товары для здоровья. Функциональное питание", – отметила Ирина Силина, вице-президент Herbalife Nutrition в странах СНГ, Балтии, Украине, Монголии и Израиле.

Премия "Время инноваций" учреждена Фондом "Социальные проекты и программы" в 2011 году. Ежегодно Экспертный совет, в состав которого входят признанные специалисты в области науки, инноваций, авторитетные общественные деятели, представители бизнеса и органов государственной власти, выявляет лучшие проекты и практики по внедрению, разработке и развитию инноваций во всех сферах. 

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

новости партнеров

"Неумно": Пушков посмеялся над попыткой коллеги из США оскорбить Россию

Американцы уже начали повторяться в своих русофобских высказываниях

Закрывать границы поздно: новая мутация коронавируса из Британии скоро "рванет" в России

Вирусолог надеется, что штамм не обладает худшей патогенностью

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей