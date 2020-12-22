Из произведения знаменитого поэта сделали мюзикл

Говорят, в театре "Школа современной пьесы" не ставят классику. А как же "Горе от ума" Александра Грибоедова? Разве это не классика? Да эту комедию в школе проходят! Но "Школа" не занимается постановками хрестоматийных пьес.

Вот и из грибоедовского "Горя от ума" режиссер Иосиф Райхельгауз и художник Алексей Трегубов сделали музыкальный спектакль под названием "Русское горе… от ума". В этом им помогли драматург Вадим Жук и композитор Сергей Никитин. Теперь и Софья, И Чацкий, и Молчалин, и Фамусов запели, как в настоящем мюзикле.

Все музыкальные номера исполняются вживую, под аккомпанемент "живого" оркестра. В его составе – клавишные, скрипка, виолончель, контрабас, флейта, фагот, ударные.

Авторы, "посягнувшие" на собственное прочтение знаменитого "Горя от ума", демонстрируют современное мышление и сегодняшний взгляд на исторические реалии прошлого, социальный пафос и протестные ноты которого оказываются актуальными для России в любые времена.

Спектакль идет на сцене театра вот уже десять лет. За это время артисты, играющие главные роли, заметно повзрослели. И потому театр сделал новую редакцию спектакля, в которой будут заняты молодые – Кирилл Снегирев, Екатерина Лисицына, Ольга Грудяева, Александр Сеппиус.

В целом, это спектакль-провокация. В его персонажах современный зритель узнает себя, одновременно погружаясь в мир классики, вовсе не столь далекий от сегодняшнего дня, как это подчас кажется нынешним молодым людям.

На сцене постоянно присутствует чертова дюжина поющих и танцующих артистов, пятеро из которых, как корифеи древнегреческого хора, играют главных персонажей комедии. При этом в спектакле действует бродвейский принцип свинга: каждый из молодых артистов может заменить "корифея" и из участника "коруслайна" превратиться в главного героя.

Постановочная группа:

Авторы - Александр Грибоедов (диалоги), Вадим Жук (тексты вокальных номеров), Сергей Никитин (музыка)

Режиссер – Иосиф Райхельгауз

Сценография и костюмы – Алексей Трегубов

Музыкальный руководитель постановки – Вера Николаева

Адаптация литературного оригинала – Екатерина Кретова.

Спектакль можно будет увидеть 29 декабря. Начало – в 19:00.

Театр "Школа современной пьесы" находится по адресу: Москва, ул. Неглинная, д. 29, стр. 1.