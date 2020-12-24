Москвичей приглашают на "Новый год в соборе"

Москвичей приглашают на "Новый год в соборе"
Фото: пресс-служба
В столице пройдут праздничные концерты классической музыки для всей семьи

С 27 декабря по 10 января в Кафедральном соборе святых Петра и Павла пройдет музыкальный фестиваль "Новый год в соборе". Это будет одна из специальных серий новогодних концертов, которые ежегодно готовит фонд Collegium Musicum.

Фестиваль "Новый год в соборе" – это музыка, дарящая яркие положительные эмоции и хорошее настроение, которые сегодня всем так особенно нужны. Его афиша составлена так, чтобы на концерты можно было прийти всей семьей. Популярная классика от барокко до джаза и самые любимые программы наших слушателей звучат в потрясающей акустике Кафедрального собора святых Петра и Павла.

Фото: пресс-служба

Он расположен в сердце Москвы, на Китай-городе, и посещение концерта легко совместить с прогулкой по праздничному центру столицы. А затем, после суеты улиц, украшенных разноцветными огнями, можно окунуться в фантастическую атмосферу неоготического собора, где расположен уникальный орган немецкой фирмы W. Sauer – один из старейших исторических инструментов в России.

В афише фестиваля больше десяти программ на любой вкус. В органных концертах слушателей ждет широкая панорама шедевров – от барокко и романтизма до переложений знаменитых сочинений Моцарта, Грига, Бородина и других композиторов. Традиционно праздничные программы представит симфонический оркестр "Инструментальная капелла", прозвучат хиты американского симфоджаза, музыкальные шутки Лероя Андерсена, а в январские выходные – "Времена года" Вивальди и Пьяццоллы.

Фото: пресс-служба

Любителей джаза и популярной классики порадуют три программы с участием саксофона. Помимо увлекательного путешествия "От Баха до джаза" от Алексея Круглова и Игоря Гольденберга сразу две новые программы готовит Иван Дыма, в них саксофон будет звучать в ансамбле с роялем, ударными, гитарой и даже электроорганом Hammond.

В афише много раритетов: ансамбль Collegium Musicum представит изысканную барочную музыку на старинных инструментах. Испанский органист Даниэль Сальвадор целый вечер посвятит органной музыке династии Бахов (прозвучат произведения 15 представителей прославленной фамилии). Дуэт "Орган-оркестр" сыграет классические сочинения на органе в четыре руки, а органист Тимур Халиуллин – в дуэте с исполнителем на флейте пана Вячеславом Змеу.

Фото: пресс-служба

Настоящей жемчужиной фестиваля станет праздничный "Штраус-гала" 31 декабря. Музыка Иоганна Штрауса так же неотделима от празднования Нового года, как искрящееся брызги шампанского и сверкающий фейерверк. В разных столицах мира в новогодний вечер и 1 января звучат хиты короля вальса, а трансляцию из Золотого зала венского Musikverein ежегодно смотрят миллионы людей во всем мире. Но в этом году все слишком много времени провели у экрана: мы хотим подарить живой праздничный вечер с любимой музыкой и роскошное настроение на всю новогоднюю ночь!

Полина ДОРОЖКИНА

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