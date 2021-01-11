Мероприятие проходит в Кафедральном соборе святых Петра и Павла в Москве

Музыкальный форум, начавшийся 27 декабря, проходит в столице, даря зрителям праздничное настроение и приятные эмоции. В программе – шедевры известных композиторов: популярная классика от барокко до джаза, переложения знаменитых сочинений Моцарта, Грига, Бородина.

В четверг, 7 января, меццо-сопрано Мария Остроухова вместе с органистом Федором Строгановым исполнят несколько вариантов самой популярной католической молитвы "Ave Maria". Все они – жемчужины музыкальной сокровищницы, среди которых сочинения на канонический латинский текст и вольные поэтические версии на разных языках.





Концерт "Вокруг Баха: музыка великой династии" состоится 8 декабря. Династия, к которой принадлежал величайший из когда-либо живших композиторов, насчитывала несколько поколений музыкантов, известных по всей Германии. Их мастерство и авторитет были столь огромны, что сама фамилия Бах была в то время синонимом профессии музыканта. Органист-виртуоз и невероятный эрудит Даниэль Сальвадор исполнит сочинения 16 (!) разных Бахов – ближайших и дальних родственников Иоганна Себастьяна.

Завершится "Новый год в соборе" 10 января концертом "Орган-оркестр: Рождественская симфония", на котором зрители услышат дуэт органистов Ивана Лебедева и Федора Строганова. В программе – авторские переложения популярной симфонической музыки А. Вивальди, А. Пьяццоллы, И.С. Баха и С. Франка. Знаменитые произведения, покорившие весь мир, прозвучат на историческом органе собора, построенном в конце XIX века. Под звуки бессмертных шедевров каждый сможет еще раз пережить важные моменты ушедшего года или помечтать о будущем.

Билеты – https://collegiummusicum.ru/