Прозвучит классика органного репертуара барокко и романтизма

Фонд Collegium Musicum представляет: 17 января в Соборе святых Петра и Павлав состоится концерт "Иоганн Себастьян Бах и французский романтизм". В вечере примет участие титулярный органист Кафедрального собора Калининграда лауреат международных конкурсов Евгений Авраменко. В программе концерта – произведения Иоганна Себастьяна Баха, Сезара Франка, Леона Боэльмана, Луи Лефебюр-Вели и Александра Гильмана.



Евгений Авраменко с 2016 года занимает пост титулярного органиста в Кафедральном соборе Калининграда, где находится самый большой орган в России. Он не только блистательный солист, но и истинный энтузиаст, который старается как можно больше людей увлечь в мир органной музыки и влюбить в этот удивительный инструмент – ежегодно проводит фестивали и ведет крупнейший российский портал об органном искусстве. В Москве на историческом органе Кафедрального собора святых Петра и Павла он исполнит классику органного репертуара барокко и романтизма, объединив в одной программе известные сочинения И. С. Баха и великих французских романтиков.

Баховская часть программы откроется Пассакалией и фугой до минор. Взяв в качестве "кирпичика" четыре такта из мессы французского композитора Андре Резона, Бах создал величественное звуковое "здание", которое справедливо считается одним из его лучших творений и по праву входит в золотой фонд мировой музыкальной культуры. Как величайший музыкальный живописец Бах предстает в трех хоральных прелюдиях на тему рождественского гимна "Nun komm der Heiden Heiland" ("Гряди, язычников спаситель"). Они созданы в последнее десятилетие жизни композитора для сборника "Восемнадцать больших Лейпцигских хоралов".

Бах был идеалом композиторов французской органной школы XIX века. Это ощущается в музыке Сезара Франка – великого органиста парижской базилики святой Клотильды, сочинениям которого уже при жизни прочили место в одном ряду с произведениями Баха. Другая крупная фигура своего времени – композитор и органист Леон Боэльман, один из немногих, кто, по словам современников, мог заставить непокорный инструмент издавать приятные звуки. Действительно, его произведения всегда отличает красота, мелодический дар, блеск и виртуозность, как, например, в "Готической сюите" – самом известном и исполняемом сочинении Боэльмана.

Любила публика и пьесы Лефебюра-Вели, написанные в модном театральном стиле. Их развлекательный характер никогда не смущал автора, и время подтвердило его правоту: эти эффектные сочинения продолжают звучать во всем мире. Завершит концерт музыка Александра Гильмана – выдающегося композитора и исполнителя, первого широко концертирующего французского органиста, объехавшего всю Европу и покорившего Америку своей виртуозностью и красочной "симфонической" манерой игры. Сочинения Гильмана прочно вошли в сокровищницу романтического репертуара.

В программе:

Иоганн Себастьян Бах (1685 – 1750)

Пассакалия и фуга до минор, BWV 582

Три хоральные прелюдии "Nun komm der Heiden Heiland" из сборника "Восемнадцать больших Лейпцигских хоралов"

Сезар Франк (1822 – 1890)

Прелюдия, фуга и вариация

Леон Боэльман (1862 – 1897)

"Готическая сюита"

Интродукция – хорал

Менуэт

Молитва Деве Марии

Токката

Луи Лефебюр-Вели (1817 – 1869)

"Выход" и два марша

Александр Гильман (1837 – 1811)

Финал из Сонаты № 1

Билеты на концерт можно приобрести тут.