Это будет свободная вариация и аллюзия на пьесу известного русского драматурга

Во МХАТ имени М. Горького 20 и 21 января 2021 года состоится девятая премьера сезона – "Лес" Александра Островского в постановке петербуржского режиссера Виктора Крамера, который привык создавать большие полотна. Вот и постановка пьесы "Лес" будет глобальным действом в лучших традициях русского национального театра.

Режиссер Виктор Крамер, лауреат многочисленных российских и международных театральных премий, создатель масштабных проектов (опер Мусоргского "Борис Годунов в Мариинском и Ла Скала, "Руслан и Людмила" Глинки в Большом, "Снежного шоу" Славы Полунина, мюзикла "Веселые ребята"), умеет удивлять. Сценографией, пластикой, неординарными художественными решениями. Он говорит со зрителем на современном театральном языке. Ему интересен эксперимент.

И в новой постановке МХАТ классический "Лес" состоит из знаков, интерпретаций и условностей. Для Крамера нет понятия "классика": в любом материале, каким бы актуальным он не оставался, всегда есть архаика. И режиссер пытается счистить пыль времени, чтобы современный зритель живо, остро и с интересом реагировал на текст – на то, что волнует, тревожит, заставляет сегодня смеяться или плакать.

Это будет и в чем-то знакомый Островский, и совершенно неизвестный – свободная вариация и аллюзия на пьесу. Из текста исчезнут устаревшие слова и фразы, которые встречаются в литературе XIX века и в мыльных сериалах века XX ("Ах, сердце мое зашлось"). Вместо них в текст пьесы интегрированы узнаваемые монологи. Те, что актеры в обязательном порядке произносят в театре за всю свою жизнь – Грибоедов, Шекспир. Те, что каждый из нас учил в школе.

Зритель удивится и декорациям: на сцене гора опилок, они покрывают все имение Гурмыжской. На вершине горы стоит лесопильная машина. Уже давно нет никакого леса, а герои только делают вид, что он еще существует.

"Александр Островский со времен Станиславского и Немировича-Данченко важнейший для Московского художественного театра драматург. С первых сезонов его пьесы в репертуаре Художественного театра, им всегда занимались с большим вниманием, ставили и его бытовые пьесы, и поэтические – достаточно вспомнить легендарную постановку "Снегурочки". Никто другой в русской драматургии так не описывал отношения, построенные на деньгах. При этом Островский – человек удивительной поэтики, чувствующий русскую душу, русский характер, русский архетип, русский миф. И вот это сочетание может показать Виктор Крамер – прекрасный режиссер, способный подробно раскрыть психологический мир героев: режиссер,с одной стороны, поставивший знаменитый спектакль по Достоевскому "Село Степанчиково", и с другой стороны – "Снежное шоу" Славы Полунина. Этот спектакль будет отличаться от классических постановок Островского: выбор отличной эстетики – это тоже принцип репертуарной политики МХАТ. Мы не должны быть слишком академичными, МХАТ всегда был театром авангарда. Зрителю будет интересно посмотреть новую трактовку классической пьесы "Лес", на эту встречу классической театральной традиции и острого постановочного языка на грани буффонады. Я с нетерпением жду премьеры и надеюсь, что наш спектакль займет достойное место в списке постановок спектакля "Лес" в Художественном театре за все годы его существования. Для этого есть все: идея, сценография и невероятный творческий ансамбль – выдающаяся актриса нашей труппы Надежда Маркина, приглашенные яркие и мощные русские актеры Григорий Сиятвинда, Андрей Мерзликин и труппа МХАТ", – рассказал о постановке художественный руководитель МХАТ имени М. Горького Эдуард Бояков.

Режиссер-постановщик и сценограф Виктор Крамер отметил: "Пьеса Островского актуальна и сегодня, потому что темы, которые она поднимает, к сожалению, вечные. Лес, здесь прежде всего образ. Вырубая лес, мы вырубаем себя, превращаем духовное в тлен. Мы сами перетираем нашу жизнь и надежды в труху, в опилки. В угоду своим мелким страстишкам, стяжательству, практицизму и глупостям мы уничтожаем, перемалываем себя и друг друга. Парадокс пьесы заключается в том, что единственными, сохранившими в себе духовное начало, оказываются самые, на первый взгляд, павшие – два спившихся актера Несчастливцев и Счастливцев".

Главных персонажей пьесы – трагика Несчастливцев и комика Счастливцева – сыграют великолепные артисты Григорий Сиятвинда и Андрей Мерзликин. А главную женскую роль – богатой помещицы Раисы Павловны Гурмыжской, собравшейся замуж за недоучившегося гимназиста, – исполняет актриса МХАТ Надежда Маркина, известная театральная актриса ("Последний срок", "Пять вечеров" и др.),актриса кино ("Елена", "Аритмия", "Оттепель" и др).

Контекст

Пьеса "Лес" А. Н. Островского написана в 1871 году. Пореформенная Россия и нарождающаяся буржуазия, крушение патриархальной морали и духовная пустота. Отсутствие нравственных исканий, деление людей на аморальных и чистых, простых. Вот основной посыл комедии "Лес". Российский зритель любит спектакли по русской классической драматургии. Из них при всем старании невозможно выхолостить смыслы. Они проверены временем, и многими предыдущими поколениями соотечественников, воспитанных на русской классике, которая умеет скреплять нацию.

В усадьбе помещицы Гурмыжской, распродающей лес и тратящей выручку на свои увлечения, живет и ее бедная племянница, которой Гурмыжская и не думает помочь. В усадьбе появляются два артиста, один из которых – Несчастливцев, – тоже племянник Гурмыжской, обедневший и поступивший на сцену. Но в сцену превращается вся усадьба, где разворачивается история алчности и жестокости одних и благородных поступков других.

Начало спектакля – в 19:00. Возрастное ограничение 12+.