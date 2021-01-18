Солисты престижных московских и европейских оперных театров исполнят любимые миллионами хиты

В Светлановском зале Московского Международного дома музыки 22 января пройдет концерт "Татьянин день. Песни о любви". Незабываемые музыкальные истории любви заставят поверить в это прекрасное чувство, а пьянящие и страстные эмоции согреют даже в январские морозы.

Татьянин день – этому прекрасному празднику посвящен концерт Арт-проекта "ТенорА XXI века" и Симфонического оркестра Москвы "Русская филармония". В этом концерте прозвучат самые красивые песни о любви и верности, нежности, красоте и преданности – песенные хиты "Лебединая верность", "Аленушка" Евгения Мартынова; "Татьяна" Марка Марьяновского; "Лада" Владимира Шаинского; "Королева красоты", "Ты всех милей и нежней" Арно Бабаджаняна; "Эти глаза напротив" Давида Тухманова и многие другие.

В составе лауреатов премии Москвы и премии "Национальное достояние России" Арт-проекта "ТенорА XXI века" солисты престижных московских и европейских оперных театров: Государственного академического Большого театра России, Московского академического музыкального театра имени К.Станиславского и В.Немировича-Данченко, Московского театра "Новая опера" имени Е.Колобова, LeipzigOper (Германия). Несмотря на то что в гастрольном графике каждого тенора значатся выступления на самых престижных мировых оперных сценах – в Милане и Неаполе, Болонье и Лондоне, Вене и Амстердаме, Токио и Нью-Йорке, – более ста раз в году участники проекта собираются вместе. Каждый из солистов является обладателем неповторимого тембра, своеобразной исполнительской манеры и актерского темперамента, что дает слушателю возможность наслаждаться и сопереживать, сравнивать и оценивать.

Начало – в 19:00.

Московский Международный дом музыки находится по адресу: Космодамианская набережная, д. 52, стр. 8.

Категория 6+

Подробности – https://orchestra.ru/concert/tatyanin-den-2021

Билеты можно заказать в кассах оркестра по телефону +7 (495) 151-99-99 и на сайте.