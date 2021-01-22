Известный столичный коллектив расширил репертуар

Фонд Collegium Musicum представляет: 24 января в Кафедральном соборе Святых Петра и Павла пройдет концерт "Минин-хор: музыка мира", в рамках которого легендарный Минин-хор впервые исполнит фрагмент из знаменитого концерта Альфреда Шнитке. Также прозвучат произведения западных авторов из Аргентины, Латвии, США и Британии.

Выступление легендарного Минин-хора на Фестивале "Адвент" в Кафедральном соборе святых Петра и Павла год назад стало одним из самых ярких и резонансных событий рождественских дней. Минин-хор продолжает смело расширять репертуар и возвращается в собор с нестандартной программой музыки современных композиторов из разных стран мира – захватывающий калейдоскоп стилей от Шнитке и спиричуэла до популярного американского композитора, создателя знаменитого Виртуального хора Эрика Уитакра.

В этот вечер коллектив впервые в своей истории исполнит часть "Сей труд" из "Концерта для смешанного хора" – крупнейшего хорового сочинения Альфреда Шнитке. Оно создано в 1984 – 1985 годах на текст третьей главы "Книги скорбных песнопений" великого армянского поэта, мистика и богослова эпохи Средневековья Григора Нарекаци. Премьера состоялась летом 1986 года в ГМИИ имени Пушкина в исполнении Государственного камерного хора под управлением Валерия Полянского. Сегодня сочинение звучит нечасто ввиду необычайной сложности, однако неизменно входит в репертуар лучших хоров мира.

"Для меня очень важны эмоции, которые испытывает слушатель, важно то, что он почувствовал, возможно, даже приобрел и унес с собой. Узнаваемость хора, созданного Владимиром Николаевичем Мининым, остается основой, поскольку хор умеет и любит петь эту музыку, но XXI век диктует нам новый темп, новый ритм, новые краски, которые следует достигать посредством вокальной и стилистической гибкости коллектива", – рассказал о выборе репертуара художественный руководитель хора Тимофей Гольберг.



Краски и ритмы новой программы действительно впечатляют. В хоре "Звезды" современного латвийского Эрикса Эшенвалдса зал заполняет таинственное мерцание – звук множества "поющих бокалов". Американец Эрик Уитакр в сочинении "Леонардо мечтает о своей летающей машине" тоже экспериментирует со звуком: там есть и взмахи крыльев, и ветер, и шипение, и кваканье. В "Креольской мессе" Рамиреса испанский текст сочетается с инструментами и ритмами коренных народов Аргентины.

В необычном звучании для хора а cappella предстанет знаменитое "Адажио для струнных" американского классика Сэмюэла Барбера. В авторском переложении для хора (под названием "Exsultate, jubilate") прозвучит еще один хит – "Palladio" Карла Дженкинса, кавалера Превосходнейшего ордена Британской империи,одного из самых популярных композиторов современности.

Исторический орган собора тоже будет звучать в этот вечер. Испанский органист Даниэль Сальвадор, титулярный органист Папской Базилики святого Михаила в Мадриде, подхватит главные стилистические линии концерта: смелые звуковые эксперименты ждут слушателей в пьесе "Annumperannum" Арво Пярта, а проникновенная лирика – в "Арии из органного концерта" Микаэла Таривердиева.

В программе:

Альфред Шнитке (1934 – 1998)

"Сей труд", фрагмент из концерта для хора на стихи Г. Нарекаци

Сэмюэл Барбер (1910 – 1981)

"Адажио для струнных" (переложение для хора а cappella С. Анашкина)

Карл Дженкинс (*1944)

"Exsultate, jubilate"

Арво Пярт (*1935)

"Annum per annum" для органа соло

Микаэл Таривердиев (1931 – 1996)

"Ария" из концерта для органа "Кассандра"

Эрик Уитакр (*1970)

"Мечты Леонардо о летающей машине"

Эрикс Эшенвалдс (*1977)

"Звезды"

Мануэль Морено-Буэндья (*1932)

PorelMar, испанская хабанера (аранжировка М. Серкова)

Спиричуэлы:

Joshua fit the battle of Jericho

Go Down Moses

Ариэль Рамирес (1921 – 2010)

Gloria Dios, фрагментиз"Креольскоймессы"

Начало концерта – в 19:00.

Билеты – https://collegiummusicum.ru/