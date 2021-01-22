Спектакль получился больше про 2021-й, чем про 1871 год

Во МХАТ имени М. Горького 20 и 21 января состоялась девятая премьера сезона. "Лес" Александра Островского показали в постановке петербуржского режиссера Виктора Крамера.

Она отличается от привычного и классического Островского: стык авангарда, классического театра, буффонады, минимализма и многослойности – Крамер сочетал несочетаемое мягко, нежно, даже психоделически, с помощью иронии и юмора. Премьера, безусловно, удивит многих зрителей, хотя ничего удивительного в новом остром высказывании МХАТ нет – с самых первых своих сезонов Московский художественный театр был авангардным театром, театром радикального постановочного жеста.

Перед началом спектакля к зрителям традиционно обратился художественный руководитель МХАТ имени М. Горького Эдуард Бояков: "Дорогие, любимые зрители, счастливы видеть вас на нашей девятой премьере сезона. Мы живем, несмотря на пандемию, на все сложности, в радикальном темпе, выпуская премьеры одну за одной – для того, чтобы обозначить наши амбиции и репертуарный план, который заключается в соединении традиционного театра с новыми технологиями и именами.И мы уверены, что этот сезон представит нам целое созвездие многообещающих имен. Сегодняшняя премьера сочетает в себе современный поиск и нашу репертуарную политику, ориентированную на классику. Искренне надеемся на то, что вы станете нашими постоянными зрителями".

Новаторская форма постановки присутствует в декорациях, в костюмах, в пластике, в музыке, раскрывая и помогая увидеть новые смыслы классической пьесы. Вместо традиционной сценографии "по-Островскому", на сцене зритель видит гору опилок, которые, как в последнем дне Помпеи, покрывают все имение Гурмыжской – по ним ходят, бегают и прыгают главные герои, одетые в костюмы, которые мало чем напоминают о веке XIX, а намекают, скорее, на героев XXI века. В гору опилок превратилась вся усадьба, а на ней величественно возвышается лесопильная машина и превращает в труху не только лес, но и мебель некогда традиционного русского имения. Вполне современный пейзаж, на фоне которого разворачивается история алчности и жестокости одних и благородных поступков других.

Идея сценографии полностью принадлежит режиссеру Виктору Крамеру – лауреату многочисленных российских и международных театральных премий, создателю масштабных проектов (опер Мусоргского "Борис Годунов в Мариинском и Ла Скала, "Руслан и Людмила" Глинки в Большом, "Снежного Шоу" Славы Полунина, мюзикла "Веселые ребята"). Он всегда изначально ищет идею, которая впоследствии неотделима от режиссуры и сценографии.

"Темы, которые поднимаются в пьесе – они не только сегодняшние, они вечные. Что понимать под лесом? Растения? Проблемы экологии? Для меня это тема духовная, потому что мы, вырубая лес, вырубаем себя, превращаем себя в опилки. И при этом мы чиним машины, которые нас пилят. Превращают духовное в труху и тлен. Мы, в угоду своим мелким страстишкам, практицизму и глупостям, уничтожаем себя. Поэтому в данном контексте лес для меня – это разговор о том, что мы перемалываем себя и друг друга", – отметил режиссер и сценограф Виктор Крамер.

Изначально Виктор Крамер репетировал с актрисой МХАТ имени М. Горького Надеждой Маркиной (кинозрителям она известна по фильмам "Аритмия", "Елена", "Оттепель" и др). Однако до премьеры в связи с болезнью Маркиной, Крамер сделал срочный ввод – Гурмыжскую играла актриса МХАТ Татьяна Поппе. Публика тепло приняла эту замену и все три часа спектакля смеялась и аплодировала Поппе-Гурмыжской, которая, по замыслу режиссера, руководила на сцене самодеятельным хором, состоящим из слуг, работников имения и соседей-помещиков – с аллюзией на греческий хор и "Рождественские встречи".

Музыкальный руководитель, вокальный тренер Ольга Зрилина сказала: "Все события на сцене сопровождаются хором, подобном греческому. Впервые мы видим хор в увертюре, в момент появления персонажей. Идет распевка, которой руководит сама Гурмыжская. Хор постоянно присутствует на сцене, комментирует, но делает это не прямолинейно, а интонационно. В этой разминке совмещаются упражнения по сценической речи и вокалу, идет работа с резонаторами. Тихоном Хренниковым специально написана сложная музыка с расчетом требований конкретной постановки. Мне было интересно работать над этим спектаклем. Островский – гений, в его тексте заложено много смеха, который подчеркивает острое чувство юмора Виктора Моисеевича Крамера".

Хореограф-постановщик Леша Кот добавил: "В спектакле много гротеска и юмора. Признаюсь, выстраивая мизансцены или внутреннюю логику героя с режиссером, я понимал, что мне близки идеи и подход Виктора Моисеевича. Спектакль подобного рода нужен был театру: он современный, оригинальный, но вместе с этим понятный. Очевидно, что "Лес" займет значительное место в репертуаре нашего театра".

Нехарактерную для себя роль сыграла Алиса Гребенщикова: мало кто из зрителей сначала распознал в хромающей черной подвижной женщине Улите, напоминающей огромное насекомое, артистку МХАТ. Главных персонажей пьесы – трагика Несчастливцева и комика Счастливцева - сыграли приглашенные артисты Григорий Сиятвинда и Андрей Мерзликин.

Алиса Гребенщикова, исполнительница роли Улиты, поделилась мнением: "Лес", который мы сделали, – это не академическая постановка, но сказать, что это не Островский, нельзя. Пьесы Александра Николаевича для меня, в первую очередь, блистательно смоделированные ситуации и острые тексты. Все это есть в нашем спектакле. Я человек широких взглядов в искусстве и открыта для эксперимента. Наш спектакль нравится мне именно интересным прочтением пьесы режиссером и острой формой. У нас нет классических декораций, но от этого смыслы Островского не теряются, а может быть, даже обостряются, высвечиваются новые конфликты второго и третьего плана – именно за счет существующей формы, в частности, сценографии. Моя героиня – ключница Улита. Возможность пластически решить роль для меня задача интересная, не сказала бы, что это вызов, напротив – помощь в создании персонажа. Я не прячусь за пластический рисунок, но это удобнее для меня: через острую характерность я искала свой персонаж".

Заслуженный артист РФ Андрей Мерзликин, исполнитель роли Несчастливцева заявил: "Несчастливцев, в первую очередь, актер – и актер, который выбрал свою профессию не просто так. У него был другой путь развития, было наследство, большое будущее, серьезная военная или светская карьера, но он этим всем пожертвовал ради того ремесла, того призвания, той любви к сцене, которая в нем проснулась, он принес в жертву всю свою жизнь. И мне очень нравится исследовать именно его актерскую природу: зачем, почему он это сделал, как она, актерская сущность, в нем живет. Это мне кажется более значимым творческим топливом, чем те поступки, которые он совершает по пьесе. Мы полностью доверяем драматургии Островского и играем то, что заложено у него в тексте, смысл никуда не денется. Мне прекрасно работается с труппой МХАТ, актеры, играющие в спектакле "Лес", – одна команда. Мне как приглашенному артисту, конечно, нужно было некоторое время для знакомства и установления личного контакта, но это очень быстро произошло, за одну – две репетиции мы все подружились, ребята стали доверять мне, и я полностью открылся для этой работы. У нас есть теперь не просто творческий профессиональный контакт, но мы со многими артистами подружились и радуемся любой возможности репетировать вместе, встречаться на сцене и за ее пределами".

Фразы из пьесы, которые сегодня не теряют своей актуальности:



– Как гнусен мир!

– Ты счастлив? Дай тысячу!

– Братец, представь себе, что ты на сцене.

– Ну, уж огня-то днем с огнем не найдешь.

– Одно слово: лес.

– Ползаешь, ползаешь, хуже всякой твари последней.

– Зачем же даром изнашивать свою душу!

– Теперь время проектов, все представляют.

– Я человек простой и люблю простые средства, натуральные.

– Я уж теперь и сам не разберу, Несчастливцев я или Ротшильд.

– Его надо как-нибудь выжить; он бог знает что наделает.

Автор пьесы – Александр Николаевич Островский.



Автор интерпретации – Виктор Крамер.

Режиссер-постановщик – Виктор Крамер.

Сценография – Виктор Крамер.

Художник по костюмам – Евгения Панфилова.

Композитор – Тихон Хренников.

Саунддизайнер – Алексей Титов.

Хореограф-постановщик – Леша Кот.

Видеодизайнер – Алексей Образцов.

Художник по свету – Игорь Фомин.

3D-дизайнер – Никита Корсаков.

Ассистент художника – Иван Толстов.

Ассистент художника по свету – Олег Страшкин.

Музыкальный руководитель, вокальный тренер – Ольга Зрилина.

Концертмейстер – Максим Зонов.

Постановщик трюков – Алексей Силкин, член Гильдии каскадеров России.

Видеоинженеры – Алексей Ромжаев, Сергей Корнеев.

Звукорежиссеры – Илья Климанов, Юрий Татаров.

Микрофонные операторы – Игорь Панюков, Сергей Конкин.

Линейный продюсер – Любовь Песикова.

Помощники режиссера: Алена Чуканова, Вера Костычева.

Суфлер - Валентина Орлова.

Художественно-постановочная часть -Дмитрий Ляшков, Алексей Патутин, Иван Черятников, Сергей Щербаков.

Действующие лица:

Несчастливцев – заслуженный артист РФ Андрей Мерзликин.

Счастливцев – заслуженный артист РФ Григорий Сиятвинда.

Раиса Павловна Гурмыжская – Татьяна Поппе.

Аксинья Даниловна (Аксюша) – Елизавета Базыкина.

Евгений Аполлоныч Милонов – Тимур Дружков.

Уар Кирилыч Бодаев – Олег Цветанович.

Иван Петров Восмибратов – Иван Рыжиков, Эдуард Флёров.

Петр – Максим Пушненков.

Алексей Сергеевич Буланов – Роман Титов, Дэвид Пилия.

Карп, лакей Гурмыжской – Александр Карпенко.

Улита, ключница – Алиса Гребенщикова, Екатерина Черевко.

Хор – Мария Янушевская , Мария Янко , Арина Алексеева, Анна Кисличенко, Кристина Пробст, Андрей Вешкурцев, Матвей Сотириади, Наби Ахмедов, Кирилл Зайцев.

