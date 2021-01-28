Отечественные композиторы уделяли немало внимания старинному инструменту и творчеству немецкого кантора

Фонд "Коллегиум Музикум" представляет: 31 января в Соборе святых Петра и Павла пройдет третий концерт авторского цикла профессора Александра Фисейского "Иоганн Себастьян Бах и органная музыка XIX – XX веков". Третий концерт раскрывает удивительные параллели музыки Баха и русской органной школы. На вечере в исполнении маэстро Фисейского прозвучат произведения И.С. Баха, М. Глинки, В. Одоевского, К Хомилиуса и А. Глазунова.

История российской культуры и религии сложилась так, что орган никогда не занимал в нашей стране столь важного места, как на Западе. Но это вовсе не значит, что грандиозный, загадочный и полный необычных звуковых возможностей инструмент русские композиторы обходили стороной. Доказательно тому – прекрасные произведения, созданные Глинкой, Одоевским, Хомилиусом и Глазуновым. Наряду с ними на предстоящем вечере прозвучат и шедевры органной музыки И.С. Баха.

Русские композиторы пришли к органной музыке через немецкую традицию: в XIX веке путеводной звездой для них стала музыка Баха, она увлекала их в мир органного искусства, заставляла изучать уже позабытые строгие законы полифонии и постигать свободу импровизации. В Москве и Санкт-Петербурге можно было послушать орган на концертах духовной музыки в лютеранских и католических церквях. Со временем стало популярно и домашнее органное музицирование.

Небольшой комнатный орган, вошедший в историю русской музыки как "Себастианон" (по имени Иоганна Себастьяна Баха), имелся в доме известного публициста и музыкального критика князя Владимира Федоровича Одоевского, который стал автором первых в России оригинальных сочинений для органа. Именно Одоевский стал основоположником русской бахианы, а также сделал многое, чтобы привить публике вкус к органной музыке и привлечь внимание к исключительной личности И.С. Баха. Восхищаясь музыкой великого кантора, Одоевский посвятил ему новеллу "Себастиан Бах", где размышлял о роли музыки немецкого композитора и дал профессиональный разбор его музыкального языка.

На концерте прозвучит "Молитва без слов", написанная Владимиром Федоровичем Одоевским.

Часто на органе Одоевского импровизировал и друг князя – М.И. Глинка; его органные импровизации высоко оценил сам Ференц Лист. В предстоящем концерте прозвучат три органные фуги великого русского классика.

Огромный подъем в русской органной культуре начался с основанием органных классов в Петербургской (1862) и Московской (1885) консерваториях. В начале ХХ века русскую органную школу представляли такие замечательные музыканты, как Хомилиус, Гедике, Браудо. А во второй половине минувшего столетия композиторы смело начали осваивать в органных сочинениях и современный музыкальный язык.

Завершит вечер музыка Александра Глазунова. Автор балетов "Раймонда" и "Времена года" Глазунов редко ассоциируется с органной музыкой. Но именно он был одним из немногих композиторов в России, заинтересованно обращавшихся к органу.

В воскресенье, 31 января, зрители услышат Прелюдию и фугу ре мажор, соч. 93.

В творчестве выдающегося российского органиста Александра Фисейского наследие И.С. Баха занимает особое место. Музыкант гастролировал с уникальным циклом концертов "Все органные сочинения Баха". В 2000 году, по случаю 250-­летия со дня смерти Баха, Фисейский исполнил этот цикл в Дюссельдорфе в течение одного дня (исполнение длилось 19 часов!). Компакт-­диски с записью фрагментов дюссельдорфского "органного марафона" были изданы немецкой фирмой Griola, а Александр Фисейский был занесен в Книгу рекордов планеты (Российский аналог Книги рекордов Гиннесса).

Цикл Фисейского "Иоганн Себастьян Бах и органная музыка XIX – XX веков" дает возможность соприкоснуться с крупнейшими школами органной музыки сквозь призму Баха. Каждый концерт посвящен одному направлению (немецкий, французский и русский романтизм, первая и вторая половины ХХ века), но все их объединяет вселенная Иоганна Себастьяна Баха.

Следующие концерты цикла состоятся 14 марта и 16 мая 2021 года.

В программе концерта 31 января :

Иоганн Себастьян Бах (1685 – 1750)

Прелюдия и фуга до минор, BWV 546

Хоральные обработки:

Diessinddieheil’genzehnGebot’,BWV 678

Wirglauben all’ an einenGott, BWV 680

AustieferNotschrei’ ichzudir, BWV 686

Трио до минор (по И. Ф. Фашу), BWV 585

Фуга соль мажор, BWV 576

Михаил Глинка (1804 – 1857)

Три фуги: ми-бемоль мажор, ля минор, ре мажор.

Владимир Одоевский (1804 – 1869)

Молитва без слов

Константин Хомилиус (1840 – 1918)

Прелюдия соль мажор

Александр Глазунов (1865 – 1936)

Прелюдия и фуга ре мажор, соч. 93

Начало концерта – в 19:00. Билеты – https://collegiummusicum.ru/